Євген Малолєтка став переможцем World Press Photo

Оголошено переможців регіонального етапу престижного конкурсу World Press Photo. У 2023 році для участі надійшло 60448 фотографій від 3752 фотографів зі 127 країн. З 2022 року конкурс World Press Photo проводять за новими правилами - у два етапи, щоб виключити диспропорцію в географії. Уперше його провели у 1955 році.

Регіональні переможці - нововведення 2022 року

Роботи, відібрані в рамках регіонального конкурсу, - це знімки фотожурналістів і документальних фотографів на найактуальніші й найзворушливіші теми: війна в Україні, протести в Ірані, нові реалії в Афганістані, де владу захопили таліби, а також зміна клімату в усіх її проявах та в найрізноманітніших куточках планети - від Марокко до Казахстану. Так, Ануш Бабаджанян зняла одну з головних річок Узбекистану - Амудар'ю. Мул у річці надає їй такого червоного кольору.

Фото Ануш Бабаджанян. World Press Photos 2023 Фото: Anush Babajanyan/VII Agency/National Geographic Society

Серед переможців 2023 року - 16 "локальних". Ці фотографи знімають історії там, звідки вони самі родом, тобто вони мають безпосередній стосунок до регіону, фотографії з якого відібрали на конкурс. Крім 24 регіональних переможців, було оголошено ще шість імен фотографів, яких журі відзначило заохочувальною премією - нововведення 2023 року.

Серед робіт, які перемогли в регіональному турі 2023 року, складно виділити якусь одну. Тут і фоторепортаж про життя гомосексуалів - Home for the Golden Gays - філіппінської фотографки Ханни Реєс Моралес.

Фото Ханни Реєс Моралес для New York Times. World Press Photo-2023 /Asia "Home for the Golden Gays" Фото: Hannah Reyes Morales,/The New York Times

І фоторепортаж з Афганістану під назвою "Ціна свободи". Цю серію виконав Мадс Ніссен, який народився в Копенгагені. На знімку - Халіл Ахмад. Батьки 15-річної дитини продали її нирку за 3500 доларів США, щоб прогодувати сім'ю. Через тяжку економічну ситуацію в Афганістані нелегальна торгівля органами набирає обертів.

Фото Мадса Ніссена. World Press Photo 2023 /"The Price of Peace in Afghanistan" Фото: Mads Nissen/Politiken/Panos Pictures

У центрі уваги найкращих фотографів року - люди, їхні страждання і долі, а також природа, часто - у владі людини. Вибір переможців, як наголошує міжнародне журі конкурсу, був дуже складним - через те, що багато робіт вражають своєю силою і глибиною.

На тлі криз, воєнних конфліктів, природних катастроф особливо виділяється робота аргентинського фотографа, яка закарбувала радість уболівальників після перемоги Аргентини у фіналі Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Томас Франсиско Куеста. World Press Photo 2023 /"Argentina World Champions" Фото: Tomás Francisco Cuesta/AFP

Регіональний етап конкурсу, започаткований у 2022 році, передбачає, що в кожному регіоні, у кожній частині світу - Азія, Африка, Європа, Північна і Центральна Америка, Південна Америка, Південно-Східна Азія та Океанія - визначають переможців у чотирьох номінаціях: Singles, Stories, Long-Term Projects, Open Format.

Лауреатів глобального конкурсу оберуть з 24 регіональних переможців. Їхні імена та проєкти стануть відомі 20 квітня. З повним списком регіональних переможців можна ознайомитися на сайті конкурсу World Press Photo.

Три історії про війну в Україні

Серед переможців регіонального етапу 2023 року три проєкти - про війну в Україні. У двох головних номінаціях переможцями стали роботи фотографів, знімки яких облетіли весь світ. У категорії "Європа. Фото" перемогла робота грецького фотографа агенції Reuters Алкіса Константінідіса. У категорії "Європа. Фоторепортаж" переміг український фотограф Євген Малолєтка. Одна з представлених робіт - заголовна фотографія до цієї статті: вагітна жінка, яку українські військові виносять із пологового будинку після бомбардування. Кадри зі зруйнованого пологового будинку стали одним із символів війни в Україні. Російська пропаганда назвала фотографії з пологового будинку фейком, а вагітних жінок - актрисами.

В інтерв'ю DW, яке було зроблено після вручення премії німецької медіакомпанії Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) 2022 року фотожурналістові Євгену Малолєтці та його колезі Мстиславу Чернову, Євген так згадував про події, коли було зроблено світлину, що перемогла тепер і на конкурсі World Press Photo: "Так сталося, що ми були поряд, почули звук літака - і одразу пролунав вибух. Він був не один, а одразу кілька. Була дуже сильна вибухова хвиля, від якої розбило вікна в будинках поблизу. Скло посипалося нам за комір. Там (біля пологового будинку. - Ред.) була велика воронка. Ми побачили, що там усе розбито. Люди виходили з підвалу, шоковані від цього. Ми побачили, як спускають вагітних жінок і переміщують їх на ношах. Там були дуже сильні кадри".

Третій переможець, чия робота також була присвячена війні в Україні та стражданням мирного населення, - іспанський фотограф і журналіст Associated Press Еміліо Моренатті. Його знімки відзначені заохочувальною премією - honorable mentions.

Фото Еміліо Моренатті. World Press Photo 2023 / "Ukraine War Wounds" Фото: Emilio Morenatti/Associated Press