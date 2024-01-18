Український фільм про Маріуполь - двічі номінант BAFTA

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова позмагається за "найкращий фільм іноземною мовою" та "найкращий документальний фільм" на премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA).

Документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав дві номінації на премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA). Про це повідомляється у четвер, 18 січня, на сайті BAFTA .

Українська стрічка претендує на перемогу в категоріях "найкращий фільм іноземною мовою" і "найкращий документальний фільм".

У першій категорії її конкурентами є такі фільми: "Анатомія падіння", "Минулі життя", "Зона інтересів" і "Снігове братство". У другій - "Американська симфонія", "За утопією", "Незмінний: Майкл Дж. Фокс" і "Wham!".

Лідером за кількістю номінацій став фільм "Оппенгеймер", який претендує на перемогу в 13 категоріях.

77-ма церемонія вручення премії BAFTA відбудеться в Лондоні 18 лютого.

"20 днів у Маріуполі" - в шортлисті "Оскара"

Раніше "20 днів у Маріуполі" потрапив до короткого списку "Оскара" - премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Він попередньо включений до двох категорій - "найкращий документальний фільм" і "найкращий іноземний фільм". Остаточних номінантів оголоcять 23 січня, а церемонія нагородження відбудеться 10 березня.

"20 днів у Маріуполі" показує руйнування міста російськими окупаційними військами в перші дні повномасштабної війни РФ проти України, зокрема бомбардування пологового будинку. Кадри знімала команда репортерів агентства Associated Press, до якої входили, зокрема, українські фоторепортери Мстислав Чернов, котрий став режисером фільму, Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.

Приїхавши до міста 24 лютого 2022 року, вони були єдиними представниками західних ЗМІ, що залишилися в Маріуполі під час наступу військ РФ. Чернов і Малолєтка висвітлювали роботу лікарів у місцевих госпіталях і фіксували численні жертви серед цивільного населення. Вони залишили місто 15 березня в складі колони, яка виїхала після відкриття гуманітарного коридору.

За свою роботу журналісти отримали премію DW "За свободу слова", премію "За свободу преси" від "Репортерів без кордонів", а також Пулітцерівську премію 2023 року в найпрестижнішій номінації "За служіння суспільству". Фільм "20 днів у Маріуполі" у січні 2023 року відзначили призом глядацьких симпатій на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс" (Sundance).

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