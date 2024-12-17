12 країн Європи домовились боротися з тіньовим флотом РФ

Німеччина, Великобританія, Польща, Нідерланди, п'ять країн Північної Європи та три країни Балтії домовилися разом протидіяти тіньовому флоту, за допомогою якого Росія експортує нафту в обхід встановленої Групою семи (G7) цінової стелі. Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій 16 грудня на сайті уряду Естонії.

За словами естонського прем'єр-міністра Крістена Міхала, російський тіньовий флот становить загрозу для безпеки, економіки та довкілля Європи. "Ті, хто обирає дії в тіні, мають бути готові до наслідків. Ми робимо скоординовані кроки, щоб стримувати тіньовий флот Росії та запобігати спробам обходу санкцій", - заявив Міхал.

У заяві йдеться, що Британія, Данія, Швеція, Польща, Фінляндія та Естонія тепер перевірятимуть страхові документи підозрілих суден, що йдуть через протоку Ла-Манш, Данські протоки та Фінську затоку. Зібрана інформація, в тому числі про судна, які відмовляться відповідати на запити, буде аналізуватися спільно з міжнародними партнерами.

За допомогою цих заходів 12 країн розраховують не лише обмежити доходи РФ від експорту енергетичних носіїв, які дозволяють їй вести війну проти України, а й підвищити екологічну безпеку регіону. Екологи встановили, що майже 200 танкерів "нафтового флоту" є застарілими та мають бути виведені з експлуатації. Останніми роками вони спричинили кілька розливів нафти.

Санкції проти тіньового флоту РФ увійшли до 15-го пакету ЄС

16 грудня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу затвердили 15-й пакет санкцій проти Росії за її війну проти України. Обмеження запровадили зокрема проти 52 суден із третіх країн, які входять до тіньового флоту РФ. Таким чином загальна кількість суден під санкціями Євросоюзу досягла 79. Їм забороняється входити до портів ЄС та отримувати послуги від європейських компаній. ЄС також увів санкції проти російських оборонних та судноплавних компаній, які відповідають за транспортування сирої нафти та нафтопродуктів морським шляхом.

У листопаді уряд Британії вніс до списку санкцій ще 30 суден, які є частиною тіньового флоту Росії, тим самим розширивши їхню кількість до 73.

Цінова стеля була запроваджена G7 одночасно з нафтовим ембарго ЄС у грудні 2022 року, щоб не допустити продажу російської нафти за цінами вищими ніж 60 доларів за барель на інших ринках. Західним страховим компаніям заборонено страхувати танкери, якщо вони перевозять нафту для продажу за ціною вище встановленої стелі. Для обходу цих обмежень РФ створила тіньовий флот.