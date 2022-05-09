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Євро

Євро - спільна європейська валюта.

Євро є спільною валютою країн, які входять до Європейського економічного та монетарного союзу. В готівковому обігу євро з'явилось у 2002 році.

Боррель запропонував використати заморожені активи ЦБ Росії для допомоги Україні

Боррель запропонував використати заморожені активи ЦБ Росії для допомоги Україні 09.05.2022

На повоєнну відбудову України знадобляться сотні мільярдів євро. Для цих потреб можна використати заморожені активи російського Центробанку, вважає Жозеп Боррель.
У ФРН найбільше з лютого зростання цін на дизель серед країн ЄС

У ФРН найбільше з лютого зростання цін на дизель серед країн ЄС 08.05.2022

З 21 лютого до 25 квітня ціна на дизельне паливо в Німеччині зросла з 1,66 до 2,04 євро за літр, повідомляє медіагрупа Funke з посиланням на дані Єврокомісії.
Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін

Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін 03.05.2022

Громадяни отримають одноразові виплати, а компанії з енергоємним виробництвом - податкові послаблення. Раніше влада знизила податок на бензин на 30 центів за літр.
У Німеччині заявили про порівняні з американськими обсяги допомоги ЄС Україні

У Німеччині заявили про порівняні з американськими обсяги допомоги ЄС Україні 02.05.2022

З кінця січня до кінця квітня США надали Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму 10,3 мільярда євро в перерахунку, ЄС - на 12,8 млрд євро, порахував інститут IfW у Кілі.
З початку війни ЄС купив у РФ енергоносіїв на 44 мільярди євро - звіт

З початку війни ЄС купив у РФ енергоносіїв на 44 мільярди євро - звіт 28.04.2022

За два місяці з початку війни проти України РФ доставила в ЄС палива на суму приблизно 44 мільярди євро.

Німеччина може купити у США гелікоптери CH-47F Chinook

Німеччина може купити у США гелікоптери CH-47F Chinook 24.04.2022

ФРН може закупити у США гелікоптери Boeing CH-47F Chinook на суму 5 мільярдів євро, пише Bild am Sonntag. Остаточно рішення поки не ухвалене, повідомили у мінобороні ФРН.
The Telegraph: Країни ЄС постачали Росії зброю попри ембарго

The Telegraph: Країни ЄС постачали Росії зброю попри ембарго 23.04.2022

Франція, Німеччина та низка інших країн продавали Москві зброю на 350 мільйонів євро, скориставшись лазівкою в ембарго ЄС, що запровадили у 2014 році, пише The Telegraph.
Зброя і німці: які уроки Бундесвер виніс з війни в Україні (22.04.2022)

Зброя і німці: які уроки Бундесвер виніс з війни в Україні (22.04.2022) 22.04.2022

Німеччина озброюється. Країні потрібні нові літаки і танки, а також протиракетні системи. Через війну Росії проти України уряд ФРН оголосив про масштабне збільшення витрат на оборону. На що підуть мільярди євро і чи відновлять призов?

Збитки економіки України від війни перевищили 500 мільярдів доларів

Збитки економіки України від війни перевищили 500 мільярдів доларів 21.04.2022

Фінансові потреби України для підтримання економіки складають до семи мільярдів доларів щомісячно, а на післявоєнну відбудову знадобиться щонайменше 600 мільярдів євро, кажуть в українській владі.
Гроші замість зброї? Чому Німеччина не дає Україні бронетехніку (21.04.2022)

Гроші замість зброї? Чому Німеччина не дає Україні бронетехніку (21.04.2022) 21.04.2022

Німеччина виділяє понад мільярд євро Україні на купівлю зброї. Однак у Києві розчаровані тим, що не можуть отримати тяжких озброєнь із ФРН. У Бундесвері пояснили, що бронетехніка необхідна самим німцям. Шольц під ударом - суперечка довкола цього загрожує розколом в уряді ФРН.
Європарламент вимагатиме від Ле Пен та її колег повернути 617 тисяч євро

Європарламент вимагатиме від Ле Пен та її колег повернути 617 тисяч євро 18.04.2022

Марін Ле Пен та її соратників підозрюють у тому, що вони використали отримані від Європарламенту гроші у власних цілях. Французька прокуратура проводить перевірку.
Єврокомісія виділяє ще 50 мільйонів євро допомоги українцям

Єврокомісія виділяє ще 50 мільйонів євро допомоги українцям 17.04.2022

Єврокомісія спрямує додатково ще 45 мільйонів євро на гуманітарні проєкти в Україні та ще 5 мільйонів - у Молдові.
Уряд ФРН істотно збільшить військову допомогу Україні

Уряд ФРН істотно збільшить військову допомогу Україні 15.04.2022

Фінансування спеціальної ініціативи уряду ФРН з метою насамперед надання військової допомоги України зросте до двох мільярдів євро, повідомив очільник німецького мінфіну Крістіан Лінднер.
Акція Stand Up for Ukraine зібрала понад 10 мільярдів євро

Акція Stand Up for Ukraine зібрала понад 10 мільярдів євро 09.04.2022

Кампанія на підтримку українських біженців та переселенців зібрала трохи більше 9 мільярдів євро. Ще один мільярд євро додав ЄБРР.

Влада ФРН надасть допомогу німецьким компаніям через війну в Україні

Влада ФРН надасть допомогу німецьким компаніям через війну в Україні 09.04.2022

Програма передбачає короткострокові кредити державного банку KfW енергокомпаніям ФРН на 100 мільярдів євро. Міністр економіки Габек закликав не допустити краху системоутворюючих підприємств.
В аеропорту Німеччини затримали вантажний літак, пов'язаний з РФ

В аеропорту Німеччини затримали вантажний літак, пов'язаний з РФ 07.04.2022

Літаку Boeing 747 не дали дозвіл на зліт через санкції проти РФ за війну в Україні. За кожен день простою аеропорт стягує 1200 євро.
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