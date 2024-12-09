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ПолітикаЄвропа

Єврокомісар: ЄС має вдесятеро збільшити видатки на оборону

Дмитро Шварц
9 грудня 2024 р.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс хоче, щоб у наступному семирічному бюджеті ЄС на оборону було виділено "близько" 100 мільярдів євро.

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Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс
За словами Кубілюса, надання Україні підтримки, необхідної для перемоги у війні, є ключовим пріоритетомФото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/IMAGO

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс виступає за те, щоб у наступному семирічному бюджеті ЄС на оборону було виділено близько 100 мільярдів євро. У своєму першому інтерв'ю на посаді Кубілюс зазначив, що це було б "амбітним" збільшенням, адже в нинішньому семирічному бюджеті, що перевищує 1 трильйон євро, на оборону виділено лише 10 мільярдів євро.

Кубілюс наголосив, що надання Україні підтримки, необхідної для перемоги у війні, є ключовим пріоритетом. "Ми повинні бути готові до можливості російської агресії. Якщо ми зазнаємо поразки в Україні, то, звичайно, можливість російської військової агресії проти країн-членів ЄС може зрости", - сказав він, цитує Politico.

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Кубілюс прагне кращих зв'язків між Євросоюзом та НАТО. Він наголошує, що ЄС в якості орієнтира для пріоритетів у сфері промислових витрат повинен розглядати звіт НАТО про прогалини в силах і засобах, який вимагатиме створення 49 нових бригад, а також 1500 танків і 1000 артилерійських систем.

Андрюс Кубілюс двічі очолював уряд Литви, а сьогодні є першим в історії єврокомісаром з питань оборони та космосу. Ця посада була створена для кращої інтеграції оборонної промисловості ЄС, збільшення витрат, надсилання більше зброї Україні та покращення оборонної координації з НАТО та США.

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