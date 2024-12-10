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МистецтвоНімеччина

Останню картину Макса Бекманна продали за 3,7 мільйона євро

Павло Мильников | Валерій Сааков
10 грудня 2024 р.

Між охочими купити картину "Клоун з жінками й маленьким клоуном" Макса Бекманна на аукціоні Ketterer Kunst у Мюнхені точилися справжні баталії.

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Картина Макса Бекманна "Клоун з жінками й маленьким клоуном" (на фото в центрі)
Остання картина Макса Бекманна (у центрі) написана в 1950 роціФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Останню картину німецького художника Макса Бекманна (Max Beckmann) "Клоун з жінками й маленьким клоуном" продали на аукціоні в Мюнхені майже за 3,68 мільйона євро. Остаточна ціна більш ніж удвічі перевищила початковий прогноз у 1,4 мільйона євро. Між учасниками торгів у режимі онлайн і телефоном розгорілися справжні баталії, відзначив аукціонний дім Ketterer Kunst.

Видатний німецький портретист написав цю роботу 1950 року. З 1965-го вона перебувала в розпорядженні німецького промисловця Бертольда Бейтца (Berthold Beitz) та його родини. Полотно нерідко показували на різних виставках у столиці Баварії. Особа нового власника не розкривається.

Інтерес до образотворчого мистецтва не згасає

На ринку творів мистецтва немає ані найменшого натяку на згасання інтересу з боку покупців, вказали представники аукціону. Останніми днями було продано ще кілька лотів, їхні колишні власники залишилися задоволені прибутком.

Зокрема з молотка пішов триптих німецького імпресіоніста Макса Слефоґта (Max Slevogt) "Блудний син". Написана 1899 року картина довгий час перебувала в Державній галереї Штутгарта. Музей повернув полотно спадкоємцям берлінського історика і колекціонера Едуарда Фукса (Eduard Fuchs), який емігрував з Німеччини 1933 року, а його колекцію частково знищили, частково розграбували й розпродали націонал-соціалісти. Триптих було придбано за 559 тисяч євро. Особа нового власника не розкривається.

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