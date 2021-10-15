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Природа й екологіяНімеччина

200 євро за ремонт: як боротися із засиллям зламаних речей

29 листопада 2024 р.

Країни ЄС намагаються зменшити кількість електронних відходів. Деякі рішення є доволі інноваційними. Наприклад, у Берліні платять жителям міста за ремонт їхніх зламаних речей. Як це працює та чи може змінити ситуацію?

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Недавній звіт ООН щодо електронних відходів - невтішний. У ньому йдеться про те, що електронні відходи зростають у 5 разів швидше, ніж кількість зібраної або відправленої на переробку електроніки. Це погана новина для довкілля та цінних ресурсів на мільярди доларів, які можна було б відновити та використати повторно. Тож так буде й надалі, доки економічні стимули, на кшталт берлінського, які довели свою ефективність у деяких країнах ЄС, не схилять на свій бік велику частину населення. Дивіться, як це працює. 

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