200 євро за ремонт: як боротися із засиллям зламаних речей
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Недавній звіт ООН щодо електронних відходів - невтішний. У ньому йдеться про те, що електронні відходи зростають у 5 разів швидше, ніж кількість зібраної або відправленої на переробку електроніки. Це погана новина для довкілля та цінних ресурсів на мільярди доларів, які можна було б відновити та використати повторно. Тож так буде й надалі, доки економічні стимули, на кшталт берлінського, які довели свою ефективність у деяких країнах ЄС, не схилять на свій бік велику частину населення. Дивіться, як це працює.