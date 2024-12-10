Google назвав найпопулярніші запити українців у 2024 році

Найчастіше у 2024 році українці гуглили графік відключення електроенергії, Сирського та Фаріон, EcoFlow, а також що таке МСЕК.

У корпорації Google у вівторок, 10 грудня, представили найпопулярніші пошукові запити українських користувачів у 2024 році.

"Серед найпопулярніших пошукових запитів року першу позицію посів запит "Графік відключення світла". На другій позиції опинився запит "Евро 2024", а на третій - "Сирський". Також у топі запитів року - "Олімпійські ігри 2024", "Пасха 2024" та "Суджа", - йдеться у повідомленні Офіційного блогу Google Україна.

Також у першій десятці найпопулярніших запитів року - "Усик", "Ірина Фаріон", "20 днів у Маріуполі" та "Євробачення 2024".

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Сирський, Усик, Трамп, Гарріс та Клавдія Петрівна

У категорії персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом 2024 року, лідером став головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський. Окрім нього, українці також активно цікавилися боксером Олександром Усиком, обраним президентом США Дональдом Трампом, кандидаткою в президенти США від демократів Камалою Гарріс та співачкою Клавдією Петрівною.

"Щодо втрат року - найбільше запитів було про Ірину Фаріон, Олексія Навального та Алена Делона", - йдеться у повідомленні.

У категорії "Фільми" лідером став український документальний фільм "20 днів у Маріуполі". На другій і третій позиціях - анімація "Думками навиворіт 2" та "Дюна. Частина друга".

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"Квадробери" та "чиназес"

У 2024 році українці активно намагалися з'ясувати значення слів "терикони", "квадробери" та "чиназес", а також, що таке черги відключення світла та довідка ОК-7. Також 2024 році українські користувачі найчастіше шукали, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ.

"Серед пошукових запитів щодо покупок у 2024 році українці понад усе цікавилися, де купити енергетичні рішення - EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі. Також серед найпопулярніших запитів в цій категорії - дубайський шоколад, сквіш лапка і тюбінг", - йдеться у повідомленні.