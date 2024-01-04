Kiew чи Kyiv? Посол Німеччини - за перегляд правопису

Мартін Єґер підтримав зміну норми написання столиці України німецькою мовою. За його словами, це питання давно назріло.

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер (Martin Jaeger) висловився за перегляд написання німецькою мовою столиці України Києва.

Дипломат прокоментував допис кореспондента ARD Василя Голода в соціальній мережі Х, у якому той вказав, що Kiew - це транслітерація назви з російської, а не української мови. "Коректне написання німецькою - Kyiv або Kyjiw", - написав журналіст 3 січня.

Він зауважив, що хоч міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) застосовує в соцмережах транслітерацію з української, саме міністерство продовжує використовувати форму Kiew.

"Мова є політичною. Якщо ми продовжуємо говорити і писати назву української столиці мовою агресора, який намагався захопити місто і продовжує атакувати, ми робимо помилку", - наголосив журналіст і закликав зокрема посольство Німеччини змінити назву на коректну.

Єґер вказав, що Голод ініціював давно назрілу дискусію. "Як посол Німеччини в Києві, я вважаю, що ми повинні розглянути його аргументи та зробити правильні висновки", - написав дипломат.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв відреагував на дискусію, подякувавши німецькому колезі.

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У 2018 році Україна запустила кампанію #KyivNotKiev. Відтоді майже всі великі англомовні ЗМІ змінили написання.

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