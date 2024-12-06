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СуспільствоНімеччина

У Німеччині обрали найважливіше слово року

Павло Мильников
6 грудня 2024 р.

Товариство німецької мови оголосило словосполучення "світлофор вимкнено" словом року. Лінгвісти не оминули увагою і спроби фірм прикрасити заходи із захисту клімату, і необхідність боєготовності армії країни.

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"Ampel-Aus", що означає розпад "світлофорної коаліції" у ФРН - слово року в німецькій мові
"Ampel-Aus", що означає розпад "світлофорної коаліції" у ФРН - слово року в німецькій мовіФото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Лінгвістичним символом 2024 року у Німеччині стало слово "Ampel-Aus", яке можна перекласти словосполученням "світлофор вимкнено" або "світлофору - кінець". Про це Товариство німецької мови у Вісбадені повідомило в п'ятницю, 6 грудня.

Вибір лінгвістів зумовлено нещодавнім резонансним розпадом "світлофорної коаліції"у складі Соціал-демократичної партії Німеччини канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), партії "Союз-90/Зелені" і Вільної демократичної партії. Ця подія назрівала тривалий час і затьмарила навіть президентські вибори у США, що відбулися в ті самі дні, пояснили у Вісбадені.

Другу сходинку в переліку найбільш значущих німецьких слів нинішнього року посіло "Klimaschönfärberei" - "кліматичне прикрашання дійсності", що описує спроби компаній і організацій підкреслити свої заходи щодо захисту клімату і представити себе більш доброзичливими щодо довкілля, ніж це є насправді. Трійку лідерів замикає тривожне, але актуальне в неспокійні часи слово "kriegstüchtig" - "боєздатний". Його вжив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius), наполягаючи на прискореному переоснащенні збройних сил ФРН (Бундесверу).

Фіналісти мають відображати ключові події останніх 12 місяців

Загалом Товариство німецької мови у Вісбадені обирає десять слів року. Цього року вибір належало зробити з майже 2500 мовних одиниць. У фінал виходять не слова, які найчастіше вживалися протягом року, а ті, які найточніше відображають найважливіші події та теми останніх 12 місяців і таким чином підбивають своєрідний лінгвістичний підсумок року. Словом 2023 року в Німеччині стало словосполучення "кризовий режим", 2022-го - "зміна епох", а роком раніше титул дістався слову "хвилеріз".

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