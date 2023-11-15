Галюцинувати: Кембриджський словник визначив слово року

Кембриджський словник оголосив слово hallucinate (галюцинувати) словом 2023 року, надавши йому додаткового значення, пов'язаного з технологією штучного інтелекту (ШІ).

Традиційне значення слова "галюцинація" полягає в тому, що комусь здається, ніби він відчуває щось, чого не існує, як правило - через стан здоров'я або вживання наркотиків. Тепер це також стосується ШІ, який створює неправдиву інформацію. У додатковому визначенні Кембриджського словника йдеться про те, що "коли штучний інтелект галюцинує, він видає неправдиву інформацію".

Галюцинації штучного інтелекту, також відомі як конфабуляції, виникають, коли інструменти надають неправдиву інформацію, яка може варіюватися від пропозицій, які здаються абсолютно правдоподібними, до таких, які є абсолютно безглуздими.

За словами менеджерки з видавництва Кембриджського словника Вендалін Ніколс, факт, що ШІ може "галюцинувати", нагадує, що людям все ще потрібно використовувати свої навички критичного мислення для використання цих інструментів. "Штучний інтелект чудово вміє збивати величезні масиви даних, щоб витягти конкретну інформацію та консолідувати її. Але чим оригінальнішим ви від нього вимагаєте бути, тим більша ймовірність, що він зіб'ється зі шляху”, - цитує її британське видання SkyNews .

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Штучний інтелект - у тренді

1 листопада укладачі словника Collins назвали "штучний інтелект" словом 2023 року. За їхніми даними, використання цього слова впродовж останнього року збільшилося в чотири рази.

За словами адміністративного директора Collins Алекса Бікрофта, "немає жодних сумнівів", що ШІ був "темою для розмов у 2023 році".

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