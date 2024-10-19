Молодіжним словом року в Німеччині стала "аура"

Aura - одне з найпопулярніших слів у німецької молоді, яке використовують як у позитивному, так і в негативному сенсі. Словник Langenscheidt визнав його молодіжним словом 2024 року.

Видавці словника Langenscheidt оголосили в рамках Франкфуртського книжкового ярмарку в суботу, 19 жовтня, "молодіжне слово" 2024 року. Ним стала Aura. Крім власне значення "аура", його застосовують на позначення "харизми" чи "крутизни".

Підлітки переважно вживають його, коли йдеться про щось дуже класне. Наприклад: "Я був учора на футболі, гра була аура плюс 1000!" або "У сьогоднішньої вечірки чудова аура, аура плюс!".

Слово застосовують і в негативному сенсі. Організатори конкурсу наводять такий приклад: "Я не помітив сходинку і спіткнувся - аура мінус 50".

Друге місце на конкурсі посіло Talahon. Це слово арабського походження, яке спочатку означало вираз "Іди сюди". Як пояснюють лінгвісти, зараз його використовують в Німеччині для позначення "молодих людей зі стереотипними відмінними рисами або поведінкою".

Молодіжне слово року обирають тінейджери

Молодіжне слово року визначається в Німеччині з 2008-го за результатами конкурсу, який проводять видавці словника Langenscheidt. Варіанти пропонують німецькі підлітки та молодь- віком від 11 до 20 років. Потім з запропонованого списку вони самі визначають онлайн-голосуванням у кілька етапів спершу трьох фаворитів, а тоді - переможця.

Слово-переможець традиційно оголошують на Франкфуртському книжковому ярмарку, який цього року відзначає свій 75-річний ювілей. Сьогодні це найбільша у світі галузева платформа для зустрічі авторів, видавців і шанувальників літератури - щороку сюди приїжджають понад 4000 видавців і виставляють 390 тисяч найменувань книжок, включно з електронними.

Наприкінці року в Німеччині також визначають слово року. Його оголошують експерти-лінгвісти Товариства німецької мови у Вісбадені.

Читайте також: "Кризовий режим": у Німеччині обрали слово 2023 року