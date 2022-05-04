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Чехія

Чехія - країна в Центральній Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чехія".

Чехія є парламентською республікою. Столиця Чехії - Прага. Кількість населення Чехії становить понад 10 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Єврокомісія направила країнам ЄС проєкт нафтового ембарго проти РФ

Єврокомісія направила країнам ЄС проєкт нафтового ембарго проти РФ 04.05.2022

Проєкт ембарго на нафту з РФ передбачає, що заборону запровадять поступово протягом шести-восьми місяців. Винятки будуть зроблені для Угорщини та Словаччини, проте можливо, що їх вимагатимуть також Чехія та Болгарія.

Танки з Чехії для України (07.04.2022) 07.04.2022

До України прямують танки і БМП з Європи. Чехія стала першою країною ЄС, яка стала постачати таке озброєння.

У парламенті Чехії визнали Голодомор геноцидом українського народу

У парламенті Чехії визнали Голодомор геноцидом українського народу 06.04.2022

Чеські депутати визнали Голодомор в Україні в 30-х роках 20 століття актом геноциду. Таким чином Чехія повертає ще один історичний обов'язок, наголосила голова нижньої палати парламенту Маркета Пекарова-Адамова.

Польський план порятунку України: десять пунктів для завершення війни

Польський план порятунку України: десять пунктів для завершення війни 26.03.2022

Серед пропозицій, які спільно висунули Польща, Словенія та Чехія, відключення всіх російських банків від SWIFT, притулок для військових РФ, які відмовляються виконувати накази Кремля, та відмова у візах ЄС для росіян.
Коментар: Візит прем'єрів до Києва - явна солідарність з Україною

Коментар: Візит прем'єрів до Києва - явна солідарність з Україною 16.03.2022

Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії відвідали Київ, аби висловити солідарність з Україною. Це - свідчення мужності і має величезну символічну силу, вважає Бартош Дудек.
ЄС стягне мільйони євро із допомоги для Польщі

ЄС стягне мільйони євро із допомоги для Польщі 08.02.2022

Кількість коштів ЄС для Польщі зменшиться через невиплачений нею штраф за відмову припинити розробку вугільного розрізу, який наносить шкоду навколишньому середовищу. 
Чехія готується надати Україні зброю для захисту від Росії

Чехія готується надати Україні зброю для захисту від Росії 25.01.2022

Цього тижня міністерка оборони Чехії Яна Чернохова передасть на розгляд уряду матеріали, на основі яких Київ зможе отримати партію боєприпасів для захисту в російсько-українському конфлікті.
У Бельгії та Чехії знову пройшли акції протесту проти COVID-обмежень

У Бельгії та Чехії знову пройшли акції протесту проти COVID-обмежень 10.01.2022

Люди вийшли на вулиці у Бельгії та Чехії, аби висловити протест проти обмежувальних заходів та запровадження обов'язкової вакцинації населення.
У Чехії до 21 року засудили колишнього військового за участь у війні на Донбасі

У Чехії до 21 року засудили колишнього військового за участь у війні на Донбасі 05.01.2022

Колишній чеський військовий отримав 21 рік ув'язнення за те, що воював у складні військ самопроголошеної "ДНР".

Європа причепурилася до Різдва (фотогалерея)

Європа причепурилася до Різдва (фотогалерея) 21.12.2021

До Святвечора лишаються лічені дні! По всій Європі різдвяні вогники осяюють вулиці. Представляємо вам добірку найбільш святково вбраних міст Європи. Не забудемо зазирнути й до резиденції Санти.
Президент Чехії призначив новий уряд на чолі з Фіалою

Президент Чехії призначив новий уряд на чолі з Фіалою 17.12.2021

Новий уряд Чехії на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою приведено до присяги. До його складу увійшли 18 членів від п'яти партій, у тому числі три жінки.

Новий прем'єр Чехії Фіала: професор, католик, прибічник компромісів

Новий прем'єр Чехії Фіала: професор, католик, прибічник компромісів 01.12.2021

Консервативний політик Петр Фіала змінив популіста Андрея Бабіша на посаді очільника уряду Чехії. DW з'ясовувала найважливіше про Фіалу та його політичні уподобання.
Правоцентрист Петр Фіала став новим прем'єр-міністром Чехії

Правоцентрист Петр Фіала став новим прем'єр-міністром Чехії 28.11.2021

Лідера правоцентристського альянсу Петра Фіалу приведено до присяги як прем'єр-міністра Чехії. Утім, на чолі уряду поки залишиться мультимільярдер Андрій Бабіш.

Батогом чи пряником? Як у Європі спонукають вакцинуватися від ковіду (відео)

Батогом чи пряником? Як у Європі спонукають вакцинуватися від ковіду (відео) 25.11.2021

Українці обурюються, якими методами влада спонукає їх вакцинуватися. Насправді у багатьох європейських країнах правила ще суворіші. Які саме - дивіться у добірці DW.
Антивакцинатори і ковід: як у Європі спонукають вакцинуватися від коронавірусу (24.11.2021)

Антивакцинатори і ковід: як у Європі спонукають вакцинуватися від коронавірусу (24.11.2021) 24.11.2021

Українці обурюються, якими методами влада спонукає їх вакцинуватися. Насправді у багатьох європейських країнах правила ще суворіші. Які саме - дивіться у добірці DW.

Стартап для дітей з інвалідністю (18.11.2021) 18.11.2021

Батько-одинак Петр Смераль змушений був залишити роботу, щоб доглядати за донькою, яка має важку інвалідність. Він вирішив виробляти та продавати смажений солоний горошок, допомагаючи сім’ям дітей-інвалідів.
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