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Чехія - країна в Центральній Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чехія".
Чехія є парламентською республікою. Столиця Чехії - Прага. Кількість населення Чехії становить понад 10 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.