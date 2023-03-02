Чехія прагне незалежності від атомного палива з Росії

Від початку війни Росії проти України Чехія позбулася залежності від російського газу. Натомість паливо для атомних електростанцій країна досі отримує з Росії. Тепер у країні хочуть покласти край і цій залежності.

Ще рік тому, коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, 97 відсотків газу Чехія імпортувала з Росії. Натомість уже в січні 2023 року країна не отримала жодного кубічного метру газу з РФ. "Російські поставки через Німеччину були замінено газом з Норвегії, а також СПГ з Бельгії та Нідерландів", - сказав міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела. А на своїй сторінці в Twitter він написав: "І без імпорту газу (з Росії. - Ред.) ми долаємо зиму добре, як ніколи".

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Але насправді Чехія змогла пережити зиму лише завдяки російському ядерному паливу, яким забезпечуються обидві АЕС країни - Темелін та Дуковани. Темелін має потужність 2400 мегават та є найбільшим виробником електроенергії в Чехії. Натомість Дуковани, що має чотири старіші ядерні реактори, має потужність майже 2000 мегават. Разом обидві АЕС виробляють майже 40 відсотків електроенергії в Чехії. Завдяки бездоганній експлуатації АЕС Чехія є одним із найбільших експортерів електроенергії в Європі. Більшість експорту йде до Німеччини та Австрії.

Піти від "Росатома" до Westinghouse

Оператором обох АЕС є енергетична компанія CEZ, більшість якої належить чеській державі. Після початку російської війни в Україні в Чехії двічі приземлялися літаки з паливними елементами для АЕС. Але уряд у Празі прагне зменшити залежність від російських поставок. Це рішення не пов'язано з санкціями (вони не поширюються на паливні елементи для АЕС), а має суто політичний характер.

Ще в квітні 2022 року чеський прем'єр Петр Фіала оголосив, що з 2024 року ядерне паливо для чеських АЕС постачатиметься американською компанією Westinghouse та французькою Framatome. "Це замінить поставки з Росії та зменшить нашу залежність від цієї країни, що є безпековим ризиком для Чеської Республіки", - написав він тоді на своїй сторінці в Facebook.

Поставки розпочнуться 2024 року та триватимуть близько 15 років, повідомив у розмові з DW речник CEZ Ладислав Кжиж. Обсяг угоди сягає кількох сотень мільйонів євро, каже він та переконує, що зміна постачальника не вплине на ціну електроенергії. "Витрати є подібними", - сказав Кжиж. Крім того, за його словами, ядерне паливо становить дуже невелику частку виробничих витрат на АЕС, адже, на відміну від теплових електростанцій, вони є дорогими під час будівництва, але дешевими в експлуатації.

Ядерне паливо для старіших АЕС

АЕС Темелін було побудовано вже після розпаду СРСР, а також з використанням західних технологій. На цій АЕС у минулому вже застосовувалося американське паливо, тож зміна постачальника проблемою не є. Зовсім інакше, натомість, виглядає ситуація на АЕС Дуковани, яка має старіші реактори радянського типу. "У Дукованах ми так само розраховуємо на заміну постачальника паливних елементів, - каже Ладислав Кжиж. - Ми активно ведемо переговори в цьому напрямку, але це важче, ніж у випадку з Темеліном, адже для цієї АЕС поки що ніхто не пропонує паливо на комерційній основі".

АЕС Дуковани побудували ще за часів соціалістичної Чехословаччини Фото: Lubos Pavlicek/dpa/picture alliance

У грудні 2022 року набрала чинності угода між іспанською фірмою Enusa та американською Westinghouse Electric Company щодо виробництва паливних елементів для більш старих реакторів типу VVER-440 та постачання їх у країни, які такі реактори експлуатують, зокрема в Чехію, Словаччину, Болгарію та Україну. Компанії сподіваються здійснити перші поставки вже на початку 2024 року.

Україна неодноразово закликала ЄС поширити санкції щодо Росії також на імпорт паливних елементів. Якщо з'явиться заміна російському ядерному паливу, зокрема й для старих реакторів, просунути таке ембарго буде набагато простіше.

Великі плани для малих реакторів

Чехія не планує відмовлятися від атомної енергії, навпаки - уряд у Празі має великі плани в цій галузі. Він запустив конкурс на будівництво двох нових реакторів у Дукованах загальною потужністю 2400 мегават, які мають бути взяти в експлуатацію 2036 року. А експлуатацію АЕС Темелін хочуть подовжити до 2050 року. Уряд Петра Фіали, крім того, розмірковує про будівництво в Темеліні двох нових блоків загальною потужністю 2400 мегават.

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Крім того, Прага робить ставку на невеликі модульні реактори, розроблені науковими інститутами Чехії. "Перший модульний реактор цього типу має бути взято в експлуатацію в АЕС Темелін в 2032 році", - каже Сільвана Їроткова, очільниця відділу розробок малих модульних реакторів у CEZ. Чеська енергетична компанія хоче крок за кроком вбудовувати ці модульні реактори в нинішні вугільні ТЕС, або великі ТЕЦ, як-то Мельник, яка забезпечує теплом велику частину Праги.

Ідеальні реактори для виробництва тепла

За словами Радека Шкоди, який розробив "теплатор", як називають модульні атомні реактори в Чехії, такі прилади ідеальні для виробництва тепла. "Ми здивовані позитивною реакцією. Це пов'язано із тим, що в Чехії досить високий рівень прийняття атомної енергії", - сказав Шкода в розмові з DW минулого року, коментуючи можливість експлуатації першого прототипу "теплатора" в одній з великих ТЕЦ.

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Насправді підтримка атомної енергетики в Чехії вже потягом десятиліть є дуже високою. Після початку російської війни проти України вона лише зросла. Згідно з опитуванням, проведеним у листопаді 2022 року, 72 відсотки населення Чехії виступали за розвиток атомної енергетики - на чотири пункти більше, ніж за пів року до цього.