Росія все ще використовує Чехію як ворота в ЄС?

У Чехії, порівняно з іншими країнами ЄС, досі перебуває більшість пов'язаних із РФ підприємств і фірм. Це може становити загрозу і нести ризики не тільки для Праги, а й її основного торговельного партнера - Німеччини.

За даними міжнародного рейтингового агентства Moody's , близько 46 тисяч компаній у Євросоюзі пов'язані з Росією. І при цьому більше чверті з них розташовані в Чеській Республіці, де проживає всього 2,5 відсотка населення ЄС.

Болгарія посідає друге місце за кількістю компаній, що мають зв'язки з РФ - тут їх 9500. У Німеччині ж, яка значно перевершує ці країни за обсягом економіки і чисельністю населення, влаштувалися лише 4200 таких компаній.

Бізнес-контактів дедалі більше, незважаючи на охолодження відносин із РФ

Росіяни вже давно виявляють великий інтерес до ведення бізнесу в Чехії. І ця тенденція тільки посилюється, незважаючи на охолодження відносин між Москвою і Прагою починаючи з 2021 року, а особливо після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Політичні та ділові зв'язки, що збереглися з часів комуністичних режимів у колишніх СРСР та Чехословаччині, спорідненість мов і лазівки в системах регулювання Чехії, що розвиваються, роблять цю країну привабливою для російських інвесторів, які прагнуть прокласти через неї маршрути на ринки ЄС.

Війна Росії проти України призвела до зростання кількості російських підприємців у Чехії, каже в розмові з DW Павло Гавлічек, аналітик празької Асоціації з міжнародних питань. За його словами, бізнес-проєкт або купівля нерухомості - це "найпростіший спосіб для росіян отримати чеську посвідку на проживання".

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Шпигуни, санкції та відмивання грошей

За даними міністерства промисловості і торгівлі Чехії, у першому кварталі 2022 року в країні було зареєстровано близько 4300 російських підприємців. Через два роки їх було вже понад 5200.

"Ми не можемо уникнути інтенсивної дискусії про те, як бути з країнами, де російський вплив сягнув рівня, що загрожує не тільки єдності ЄС або НАТО, а й нашій безпеці", - заявив наприкінці серпня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Чеська контррозвідка BIS вже давно попереджає про загрозу зсередини країни, а нещодавно представники цієї спецслужби заявили місцевим ЗМІ, що "національній безпеці не сприяє" велика кількість компаній, що належать Росії.

На думку аналітиків, основне побоювання викликає той факт, що серед, безсумнівно, багатьох серйозних компаній і приватних осіб є шпигуни або диверсанти. Імовірність того, що російські секретні служби використовують такі канали, ще більше зросла 2021 року. Тоді Прага вислала близько ста співробітників російського посольства, яких визнали агентами спецслужб.

Діяльність Росії в Чехії - ризик і для Німеччини

Ризик порушення санкцій ЄС проти РФ - ще одна серйозна проблема. В умовах складної глобальної торговельної та фінансової мережі ЄС зазнає труднощів із контролем над потоком коштів і товарів до Росії. Кілька пов'язаних із цим злочинів уже було розкрито Чеською Республікою.

Діяльність злочинних угруповань з країн, розташованих на схід від кордонів ЄС, також викликає занепокоєння. За даними неурядової організації Transparency International CZ, "умови в Чеській Республіці залишаються сприятливими для відмивання грошей, особливо для вихідців з колишнього Радянського Союзу і його країн-сателітів".

А Чеський національний центр боротьби з організованою злочинністю (NCOZ) у липні попередив, що активність кримінальних угруповань із пострадянських країн і дедалі більші зусилля з обходу санкцій сприятимуть погіршенню безпеки Чеської Республіки.

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В інтерв'ю DW юрист чеської неурядової організації "Відновлення держави" Лукаш Краус стверджує, що відмивання грошей, яке обчислюється мільярдами, "завдає шкоди економіці країни". Юрист також згадав, наприклад, про негативний вплив на чеський ринок житла, де ціни на нерухомість багатьом не по кишені.

Численні російські економічні інтереси становлять ризик не тільки для чехів, але поширюються і на інші країни, оскільки чеська економіка значною мірою залежить від іноземного капіталу та експорту. Особливо сильні її зв'язки з Німеччиною. "Чехи усвідомлюють ризики для своїх економічних партнерів", - сказав Гавлічек, додавши, що "Німеччина, звичайно, зараз теж це розуміє".

Власні санкції чехів проти РФ

Празький аналітичний центр Datlab повідомив, що торік багато російських компаній, зокрема пов'язаних з особами, які потрапили під санкції, отримали державні контракти в ЄС на суму 2,5 мільярда євро. Після публікації цього дослідження 2023 року чеський уряд, який є одним із найзатятіших прихильників Києва, спробував вжити заходів. Він запровадив власний режим санкцій, який навіть більш далекосяжний, ніж обмеження, запроваджені ЄС.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала Фото: Michal Krumphanzl/CTK/IMAGO

Незважаючи на схвалення цих заходів з боку Євросоюзу, критики зазначають, що в Чехії, як і раніше, існують проблеми, зокрема, з прозорістю і дотриманням правил. Прогрес у роботі щодо запобігання анонімного володіння компаніями є. Однак є слабкі місця, які ускладнюють заходи, що дають змогу владі відстежити непрозорі схеми власності, за якими ховаються численні російські інтереси.

За оцінками Datlab, тільки 35 відсотків компаній, які, очевидно, належать росіянам, правильно зареєстровані в чеських реєстрах. На думку аналітика Гавлічека, для поліпшення здатності держави контролювати і систематично перевіряти компанії та аналізувати складні структури власності потрібні серйозні зміни.

Неурядова організація "Відновлення держави" вимагає підвищити штрафи за порушення санкцій і посилити заходи щодо боротьби з відмиванням грошей. Ондржей Копецні, голова Transparency International CZ, заявив DW, що уряд Фіали не зміг розробити довгострокові та ефективні рішення або поліпшити дотримання наявних норм в ім'я підвищення прозорості.

У відповідь на запит DW про заплановані заходи представник міністерства промисловості і торгівлі Чехії лише сказав, що там стежать за ситуацією в довгостроковій перспективі та що у випадках, "коли угоди становлять потенційний ризик для безпеки, міністерство переглядатиме ці інвестиції".