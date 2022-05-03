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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "свобода преси".
Під свободою преси розуміють право засобів масової інформації на безперешкодне ведення своєї діяльності, передусім на поширення без державної цензури новин та інформації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
"Навіть якщо ми змушені залишити Росію, ми посилимо висвітлення подій у країні", - заявив гендиректор DW Петер Лімбурґ у відповідь на заборону DW в Росії. Він підкреслив: медіакомпанія не просто не ігноруватиме те, що відбувається в РФ, а розповідатиме про події все більше і більше.
Атакою на свободу ЗМІ, актом свавілля, відходом Росії у самоізоляцію назвали у ФРН рішення Кремля заборонити мовлення Deutsche Welle у РФ. Від канцлера Шольца вимагають скасування цього рішення на зустрічі з Путіним.
Axel Springer повідомив про відставку шеф-редактора Bild Райхельта після публікації NYT про його недоречну поведінку щодо молодої співробітниці газети. Скандал стався на тлі придбання німецьким концерном ЗМІ у США.