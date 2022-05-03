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Свобода преси

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "свобода преси".

Під свободою преси розуміють право засобів масової інформації на безперешкодне ведення своєї діяльності, передусім на поширення без державної цензури новин та інформації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Репортери без кордонів: війна Росії в Україні вдарила по свободі слова

"Репортери без кордонів": війна Росії в Україні вдарила по свободі слова 03.05.2022

Війна Росії в Україні суттєво погіршила ситуацію зі свободою слова в обох країнах. Насильство щодо журналістів мало значний вплив на ситуацію зі свободою преси в усьому світі, констатують "Репортери без кордонів".
В Іраку затримано німецьку журналістку

В Іраку затримано німецьку журналістку 24.04.2022

За даними dpa, у Сінджарі - центрі компактного проживання іракських єзидів - затримано репортерку з ФРН. Посольство Німеччини в Багдаді перебуває в контакті з іракською владою.
Журналісти - жертви війни РФ проти України

Журналісти - жертви війни РФ проти України 14.04.2022

З перших днів війни в Україні місцеві та іноземні кореспонденти дістають поранень та гинуть під час обстрілів, стають жертвами викрадень та переслідувань. У галереї DW - неповний перелік постраждалих журналістів.
РФ внесла Deutsche Welle до переліку ЗМІ-іноземних агентів

РФ внесла Deutsche Welle до переліку ЗМІ-"іноземних агентів" 28.03.2022

Генеральний директор DW Петер Лімбург заявив про "черговий крок із наступу на свободу преси та нову спробу відрізати населення Росії від вільної інформації".
Московський корпункт Deutsche Welle переїздить до Риги

Московський корпункт Deutsche Welle переїздить до Риги 08.03.2022

Медіакомпанія продовжить робити все можливе в технічному та організаційному плані, щоби забезпечити аудиторію в Росії та в усьому світі важливою інформацією, заявив гендиректор DW Петер Лімбурґ.
Заходи проти DW необґрунтовані. Як канцлер ФРН відреагував на заборону РФ

"Заходи проти DW необґрунтовані". Як канцлер ФРН відреагував на заборону РФ 04.02.2022

Офіційний Берлін вважає цілковито безпідставним порівняння заборони мовлення RT DE у Німеччині з позбавленням журналістів Deutsche Welle можливості працювати в Росії. Що думає з цього приводу канцлер Шольц?

Останній день роботи корпункту DW у Москві (04.02.2022) 04.02.2022

Корпункт DW у Москві через заборону мовлення припиняє свою роботу. Журналісти DW більше не можуть звідти виходити в ефір та знімати сюжети.

Гендиректор DW про заборону Deutsche Welle в Росії (04.02.2022) 04.02.2022

"Навіть якщо ми змушені залишити Росію, ми посилимо висвітлення подій у країні", - заявив гендиректор DW Петер Лімбурґ у відповідь на заборону DW в Росії. Він підкреслив: медіакомпанія не просто не ігноруватиме те, що відбувається в РФ, а розповідатиме про події все більше і більше.
У Німеччині гостро розкритикували рішення Москви про заборону DW у Росії

У Німеччині гостро розкритикували рішення Москви про заборону DW у Росії 04.02.2022

Атакою на свободу ЗМІ, актом свавілля, відходом Росії у самоізоляцію назвали у ФРН рішення Кремля заборонити мовлення Deutsche Welle у РФ. Від канцлера Шольца вимагають скасування цього рішення на зустрічі з Путіним.
МЗС Німеччини: Дії Росії проти Deutsche Welle не мають жодних підстав

МЗС Німеччини: Дії Росії проти Deutsche Welle не мають жодних підстав 03.02.2022

Рішення російського уряду припинити діяльність німецького мовника Deutsche Welle в країні є необґрунтованим і таким, що лише посилює напруження в німецько-російських відносинах, кажуть у МЗС Німеччини.
Гендиректор DW: Будемо висвітлювати події в Росії попри заборону

Гендиректор DW: Будемо висвітлювати події в Росії попри заборону 03.02.2022

Рішення російської влади про заборону мовлення "неможливо зрозуміти", заявив гендиректор DW Петер Лімбурґ. За його словами, Deutsche Welle продовжить висвітлювати події в Росії.
У Росії заборонять мовлення німецької медіакомпанії DW

У Росії заборонять мовлення німецької медіакомпанії DW 03.02.2022

МЗС Росії оголосило про намір влади припинити супутникове та інше мовлення німецької медіакомпанії Deutsche Welle на території країни.
Колишня команда Kyiv Post запустила нове англомовне мас-медіа

Колишня команда Kyiv Post запустила нове англомовне мас-медіа 22.11.2021

Нове видання, яке запускає звільнена команда англомовної газети Kyiv Post, називатиметься The Kyiv Independent. Зараз журналісти розраховують на фінансову підтримку читачів і донорів.

Від телеканалів Порошенка до Kyiv Post. Що відбувається на українському медіаринку?

Від телеканалів Порошенка до Kyiv Post. Що відбувається на українському медіаринку? 10.11.2021

Відразу кілька подій та різких змін на українському медійному ландшафті змусили оглядачів говорити про "тривожні дзвіночки" для свободи преси в країні. DW розбиралася, що за цим стоїть.
Відставка шеф-редактора Bild: чому звільнили найвпливовішого журналіста Німеччини

Відставка шеф-редактора Bild: чому звільнили найвпливовішого журналіста Німеччини 20.10.2021

Axel Springer повідомив про відставку шеф-редактора Bild Райхельта після публікації NYT про його недоречну поведінку щодо молодої співробітниці газети. Скандал стався на тлі придбання німецьким концерном ЗМІ у США.
Коментар: Себастіан Курц - а король виявився голим

Коментар: Себастіан Курц - а король виявився голим 11.10.2021

Протягом багатьох років Себастіан Курц був кумиром європейських консерваторів. Та після звинувачень у корупції він став "голим королем". Завдяки відставці йому вдалося хоч трохи зберегти обличчя, вважає Барбара Везель.
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