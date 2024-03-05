"Свобода" проти пропаганди: супутниковий пакет російською

У російськомовному медіапросторі з'явився новий супутниковий пакет "Свобода". З його допомогою "Репортери без кордонів" надають доступ до незалежних ЗМІ, які зможуть вести мовлення в Росії, Білорусі та по всій Україні.

Новий російськомовний супутниковий пакет "Свобода" було офіційно запущено у вівторок, 5 березня. З ініціативи міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів" дев'ять російськомовних теле- і радіоканалів тепер ведуть мовлення через супутник на території всієї Європи, у тому числі в Росії, Білорусі та Україні, а також на Близькому Сході та в Північній Африці.

Так, у рамках пакета "Свобода" транслюватимуть свої програми російські "Эхо", "Радио Сахаров", "Настоящее время", "Еврорадио", молдавський телеканал ТВ8, берлінська телекомпанія "Ост/Вест 24", а також об'єднані канали за участю "Важливих історій", "Холода", "Нової газети Європа", Ірини Шихман та інших. Окремий канал створює студія українського журналіста Дмитра Гордона, ще один новий канал називається "Білорусь завтра".

Найближчими місяцями до мовлення приєднаються й інші ЗМІ та журналісти. Крім цього розробники працюють над окремим новинним каналом. У підсумку супутниковий пакет планується розширити до 25 незалежних російськомовних теле- і радіоканалів. Свій контент надаватиме і DW російською.

Пакет "Свобода" доступний безкоштовно в незашифрованому вигляді на супутнику Hotbird компанії Eutelsat у позиції 13E. Таким чином його потенційна аудиторія - 4,5 мільйона домогосподарств у Росії, а також приблизно 800 тисяч - на тимчасово окупованих Росією територіях України. За даними "Репортерів без кордонів", усі ці домогосподарства вже дивляться телевізор із цієї супутникової позиції і не потребують додаткового обладнання для перегляду нових каналів. На території України таких домогосподарств близько 3,5 млн, а в Білорусі та Молдові - сотні тисяч. Оскільки ця супутникова позиція популярна від початку 1990-х років, тож розробники розраховують на хороше покриття на пострадянському просторі загалом.

Керівник проєкту "Свобода" Джим Філіппов стверджує, що супутник Hotbird 13G оснащений новітніми технологіями, які не дадуть змоги російському або іншому авторитарному уряду заглушити його сигнал: "Я не кажу, що це неможливо, але це не так просто, з огляду на наші можливості захисту від перешкод". Філіппов розповів журналістам і про плани розширити супутникове мовлення "Свободи" на весь світ, вказавши, що інтерес до його контенту зростає.

Вільний потік інформації без пропаганди

Мета проєкту - відновити безперешкодний і вільний від воєнної пропаганди потік інформації між Європою та Росією, а також підтримати українське, російське та білоруське громадянське суспільство. "Свобода" покликана продемонструвати, що "демократичні держави можуть експортувати незалежну журналістику, щоб подолати логіку пропаганди, що її експортують диктатури", кажуть "Репортери без кордонів".

"В умовах обмеження цифрового простору в РФ супутниковий пакет "Свобода" - це свідчення нашої незмінної прихильності праву на доступ до незалежних ЗМІ і спроба зміцнити стійкість російської журналістської спільноти у вигнанні", - заявив генеральний секретар "Репортерів без кордонів" Крістоф Делуар. За його даними, від 6 до 9 відсотків дорослого населення РФ читають, дивляться або слухають російські незалежні ЗМІ, і зараз важливо розширити їхнє охоплення, щоб зберегти свободу думки.

Проєкт "Свобода" некомерційний, він створений на базі неурядової організації "Репортери без кордонів", яка і виділяє на нього бюджет, повідомили її представники кореспондентці DW. Це близько 3 млн євро на рік. Організація також закликає спонсорів підтримати супутниковий пакет "Свобода" і сподівається отримати додаткові кошти, наприклад, від Європейського парламенту. Досі жодних коштів Євросоюзу в цей проєкт вкладено не було. "Грошей для вас у мене немає, але є потужна моральна підтримка", - сказала на відкритті віце-президентка Єврокомісії Віра Юрова.

Євросоюз заохотив проєкт

Офіційний запуск пакету "Свобода" відбувся 5 березня в Європейському парламенті в Брюсселі за підтримки естонського євродепутата Андруса Ансіпа та за участю віце-голови Єврокомісії Віри Юрової родом із Чехії. Вони згадали ті часи, коли в їхніх країнах слухали "голоси" з-за кордону, щоб дізнатися правду про те, "що відбувається буквально за рогом". Юрова анонсувала цей проєкт ще роком раніше, у лютому 2023-го. ЄС вважає за необхідне підтримати незалежних російських журналістів, допомогти розширити масштаб їхньої діяльності та заповнити прогалину на ринку російськомовних ЗМІ, "щоб вони могли створювати більше контенту і ширше поширювати його "без втручання у редакційну політику". "Я хочу підтримати ідею, що у людей має бути вибір", - сказала тоді єврокомісарка.

За її словами, доступ до незалежних і різноманітних джерел інформації - це одна з основ функціонування демократичних суспільств. "Супутниковий пакет "Свобода" відповідає зобов'язанням Єврокомісії щодо забезпечення плюралізму ЗМІ та свободи інформації, а ми заохочуємо ініціативи, що сприяють реалізації цих принципів", - заявила Юрова перед церемонією відкриття.

Технічні параметри для прийому "Свободи":

Супутник: Hotbird 13G у точці 13.0E

Транспондер: tp 122

Частота: 10949 МГц

Поляризація: Вертикальна

Символьна швидкість: 27500 Ксім/с

FEC: 2/3

Модуляція: DVB-S2/8PSK