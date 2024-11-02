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У світі кожні чотири дні вбивають журналіста - ЮНЕСКО

Валерій Сааков
2 листопада 2024 р.

Протягом двох років більшість убивств журналістів скоєно в країнах, де вирують збройні конфлікти, констатують у ЮНЕСКО.

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Акція протесту проти регулярних убивств журналістів у Мексиці
Акція протесту проти регулярних убивств журналістів у Мексиці (архівне фото)Фото: Marco Ugarte/AP/picture alliance

За останні два роки кожні чотири дні в світі у середньому вбивали одного журналіста. Такі висновки містить оприлюднена у суботу, 2 листопада, нова доповідь ЮНЕСКО, приурочена Міжнародному дню припинення безкарності за злочини проти журналістів. 

За даними ЮНЕСКО, зі 162 підтверджених випадків вбивств журналістів у 2022 і 2023 роках понад половину скоєно в країнах, де точаться збройні конфлікти. Показово, що більшість працівників ЗМІ загинули на батьківщині, йдеться у звіті. Ті, хто загинув у країнах, де немає конфліктів, були вбиті через свою роботу над розслідуванням організованої злочинності чи корупції або під час висвітлення протестів, йдеться у доповіді, яка аналізує стан безпеки журналістів у всьому світі. 

Як зазначили автори звіту, 162 підтверджені вбивства журналістів у 2022-23 роках свідчать про істотне зростання таких випадків - "на 38 відсотки більше, ніж у попередньому дворічному періоді, коли ЮНЕСКО зафіксувала 117 випадків убивств". 

На 2022-23 роки також припадає найбільша кількість вбивств, починаючи з дворічного періоду 2016-2017 років.

Найгірша ситуація з убивствами медійників - у Мексиці й на Палестинських територіях

Країною з найбільшою кількістю вбивств медійників у 2022 році стала Мексика - 19 випадків, тоді як у 2023 році найбільша кількість смертей журналістів - 24 - була зафіксована на Палестинських територіях, повідомляє ЮНЕСКО. Згідно зі звітом, Латинська Америка і Карибський басейн, а також арабські країни є регіонами, де найбільше вбивали журналістів. 

У доповіді також наголошується, що в більшості випадків ніхто не поніс відповідальності за ці вбивства. За даними ЮНЕСКО, у 2024 році глобальний рівень безкарності за загибель журналістів становив 85 відсотків, що є незначним зниженням порівняно з 89 відсотками у 2018 році та 95 відсотками у 2012 році. "Ці злочини не повинні й не можуть залишатися безкарними. Проте це все ще стосується майже 85 відсотків з них", - зазначила у своїй заяві гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азуле, цитує dpa.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що з початку повномасштабної війни Росії проти України від ударів російських військ в Україні загинуло 94 жураналістів.

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