В ООН закликали Росію прояснити долю Вікторії Рощиної

"У разі підтвердження смерті Рощиної ми закликаємо до негайного повернення її тіла додому для незалежного розслідування обставин смерті", - вказали експерти ООН.

Незалежні експерти ООН з прав людини вимагають негайного підтвердження російською стороною повідомлень про смерть Вікторії Рощиної - української журналістки та правозахисниці, яка не виходила на зв'язок із початку серпня 2023 року. Про це йдеться у пресрелізі , оприлюдненому на сайті ООН у середу, 23 жовтня.

Сумна новина про смерть журналістки "поглиблює величезні страждання, заподіяні близьким Вікторії Рощиної внаслідок її насильницького зникнення та тривалої невизначеності щодо її долі й місця перебування впродовж понад одного року, що прирівнюється до катувань і жорстокого поводження згідно з міжнародними нормами у сфері прав людини", ідеться в заяві, зробленій від імені низки незалежних експертів ООН.

Повідомлення про смерть журналістки Рощиної в полоні РФ

Українська журналістка-фрілансерка Вікторія Рощина в серпні 2023 року зникла безвісти на окупованій РФ території України. 17 квітня 2024 року сім'я Рощиної отримала листа від міноборони РФ із зазначенням, що журналістку утримують на території Росії.

10 жовтня 2024 року батько дівчини також отримав листа із міністерства оборони Росії, у якому стверджувалося, що Вікторія померла 19 вересня 2024 року в російському полоні, проте не наводилося жодних підтверджувальних документів чи подробиць, що стосуються обставин її смерті.

"У разі підтвердження її смерті ми закликаємо до негайного повернення її тіла додому, щоб можна було провести незалежне розслідування причини та обставин її смерті", - наводить слова експертів сайт ООН. Водночас російську владу може бути притягнуто до відповідальності за свавільне позбавлення життя в державній в'язниці, випливає з прес-релізу.

"Вважається, що Рощина утримувалася в слідчому ізоляторі в Таганрозі без зв'язку із зовнішнім світом. Це місце, за словами правозахисників, сумно відоме застосуванням тортур, а затримані, які повернулися звідти, повідомляли про тортури електрошоком, жорстокі побиття, сексуальне насильство і відмову в медичній допомозі", - зазначають в ООН.

Обіцянка передати тіло Рощиної родині

У листі батькові Рощиної від 10 жовтня йшлося також про те, що тіло Рощиної передадуть Україні "в рамках обміну тілами затриманих осіб" 18 жовтня. Однак 20 жовтня представник українського Координаційного штабу з поводження з військовополоненими Петро Яценко повідомив "Суспільному", що "тіло Вікторії передано в рамках репатріації не було".

Представник Координаційного штабу також зазначив, що затягування передачі тіла Рощиній може пояснюватися тим, що російська сторона намагається приховати "сліди ймовірного злочину". Водночас поки що зарано говорити про причину смерті журналістки, зокрема про ймовірні тортури, зазначив Яценко.

Журналістська робота Вікторії Рощиної

З лютого 2022 року Вікторія Рощина публікувала матеріали про військові дії на сході та півдні України. Зокрема, репортажі з окупованого Енергодара про захоплення силами РФ Запорізької атомної електростанції. Крім іншого, вона співпрацювала з такими виданнями як "Суспільне", "Українська правда" та "Радіо Свобода". У 2022 році Рощина отримала премію Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці" за репортажі про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

11 жовтня Європейська служба зовнішніх справ (ЄСЗС) закликала до негайного проведення незалежного розслідування для з'ясування обставин смерті української журналістки.