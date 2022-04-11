Південна Корея помилувала засуджену за корупцію експрезидентку Пак Кин Хє

Пак Кин Хє помилували задля того, аби "зцілити соціальні конфлікти", зазначив міністр юстиції Південної Кореї. Вона була засуджена за корупцію на 20 років і провела у в'язниці уже майже п'ять років.