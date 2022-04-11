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Південна Корея

Південна Корея - країна в Східній Азії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Південна Корея". Південна Корея розташована в Східній Азії і займає південну частину Корейського півострова. Південна Корея є президентською республікою. Кількість населення перевищує 51 мільйон осіб. Столиця - Сеул. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський - Південній Кореї: У вас є те, що може бути незамінним для нас

Зеленський - Південній Кореї: У вас є те, що може бути незамінним для нас 11.04.2022

За словами Зеленського, Україна потребує систем протиповітряної оборони, літаків, танків, артилерійських систем і боєприпасів. Це дозволить врятувати життя людей і деблокувати міста, зокрема, Маріуполь, додав він.

Сестра лідера КНДР погрожує Сеулу ядерною зброєю

Сестра лідера КНДР погрожує Сеулу ядерною зброєю 05.04.2022

Як зазначили у Пхеньяні, країна застосує ядерну зброю для знищення противника у разі, якщо Сеул завдасть превентивного удару. Напередодні про можливу реалізацію цього варіанту заявляв міністр оборони Південної Кореї.
Четвертий день олімпійських змагань. Третє золото для Німеччини і скандали через судейство

Четвертий день олімпійських змагань. Третє "золото" для Німеччини і скандали через судейство 08.02.2022

У Пекіні пройшов четвертий змагальний день Олімпіади-2022. Швеція продовжує лідирувати у медальному заліку, команда Німеччини має вже три золота, а Україна - досі без нагород.
КНДР всьоме за місяць провела ракетні випробування

КНДР всьоме за місяць провела ракетні випробування 30.01.2022

За словами експертів може йтися про найбільші ракетні випробування КНДР з 2017 року.
Північна Корея провела нові ракетні випробування

Північна Корея провела нові ракетні випробування 17.01.2022

На тлі відсутності прогресу у переговорах зі США Північна Корея уже вчетверте від початку 2022 року здійснила запуск ракет.
КНДР провела третє ракетне випробування з початку року

КНДР провела третє ракетне випробування з початку року 14.01.2022

Після запровадження нових санкцій США проти Північної Кореї Пхеньян уже втретє від початку 2022 року здійснив запуск ракет. Цього разу - в напрямку Японського моря.

Сеул повідомив про ймовірний запуск балістичної ракети КНДР

Сеул повідомив про ймовірний запуск балістичної ракети КНДР 05.01.2022

Північна Корея запустила, ймовірно, балістичну ракету у бік Японського моря. За даними військових Південної Кореї снаряд упав у воду.
Південна Корея помилувала засуджену за корупцію експрезидентку Пак Кин Хє

Південна Корея помилувала засуджену за корупцію експрезидентку Пак Кин Хє 24.12.2021

Пак Кин Хє помилували задля того, аби "зцілити соціальні конфлікти", зазначив міністр юстиції Південної Кореї. Вона була засуджена за корупцію на 20 років і провела у в'язниці уже майже п'ять років.
Дослідження: Демократіям простіше долати наслідки пандемії COVID-19

Дослідження: Демократіям простіше долати наслідки пандемії COVID-19 10.12.2021

Коронавірусну кризу більш ефективно долають країни з міцною демократією: Нова Зеландія, Південна Корея, Швеція, Данія та Німеччина. Найгірші показники в Угорщини та Мексики, зазначає Фонд Бертельсманна.
Сеул підняв у небо винищувачі через літаки Китаю та Росії

Сеул підняв у небо винищувачі через літаки Китаю та Росії 19.11.2021

Піденна Корея заявила, що до її повітряного простору без попередження наблизилися два китайські та сім російських літаків. У РФ заявили, про спільне патрулювання з Китаєм.
Північна Корея провела нові ракетні випробування

Північна Корея провела нові ракетні випробування 19.10.2021

Північна Корея випустила щонайменше одну балістичну ракету у напрямку Японського моря. Останнім часом КНДР проводить ракетні випробування регулярно.
КНДР знову запустила ракету в Японське море

КНДР знову запустила ракету в Японське море 28.09.2021

Північна Корея запустила ракету малої дальності в Японське море. Наразі тип цієї ракети невідомий, але в Японії припускають, що вона була балістичною.
КНДР запустила дві балістичні ракети

КНДР запустила дві балістичні ракети 15.09.2021

КНДР запустила в бік Японського моря дві балістичні ракети. До цього Пхеньян заявляв, що успішно випробував нові крилаті ракети далекої дії.
Північна та Південна Кореї відновили офіційні канали зв'язку

Північна та Південна Кореї відновили офіційні канали зв'язку 27.07.2021

Офіційні канали зв'язку рік тому в односторонньому порядку перервала Північна Корея. Утім, з квітня лідер КНДР обмінюється листами з президентом Південної Кореї.

Чи покладе призупинення дії патентів край вакцинному націоналізму?

Чи покладе призупинення дії патентів край "вакцинному націоналізму"? 11.05.2021

Директор Міжнародного інституту вакцин Джером Кім розповів DW, що ще, крім доступу до патентів, потрібно для успішного виробництва та дистрибуції складних вакцин у країнах, що розвиваються.
В Україну доставили вакцину AstraZeneca виробництва Південної Кореї

В Україну доставили вакцину AstraZeneca виробництва Південної Кореї 23.04.2021

Партія у 367,2 тисячі доз вакцини від COVID-19 AstraZeneca-SKBio, що виробляється у Південній Кореї, прибула в Україну.
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