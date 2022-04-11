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Південна Корея - країна в Східній Азії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Південна Корея". Південна Корея розташована в Східній Азії і займає південну частину Корейського півострова. Південна Корея є президентською республікою. Кількість населення перевищує 51 мільйон осіб. Столиця - Сеул. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.