Чому Нобелівка з літератури поїде до Південної Кореї?

Хто така Хан Канг і чому Нобелівську премію з літератури присудили південнокорейській авторці?

53-річній письменниці Хан Канг присудили найпрестижнішу літературну премію світу "за її насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і розкриває крихкість людського життя", наголосив постійний секретар Шведської академії Матс Мальм під час оголошення лауреатки премії у Старому місті Стокгольма.

Це вперше, коли Нобелівська премія з літератури поїде до Південної Кореї. Члени Шведської академії вирішили, що авторка висвітлює "зв'язок між тілом і душею, живими і мертвими" і що її "експериментальний стиль" є інновацією в сучасній прозі. Деякі з її книжок також були перекладені німецькою й українською мовами.

Успішний прозовий дебют

Хан Канг - донька письменника Хана Синвона (Han Sŭngwon), народилася у Кванджу в 1970 році, з одинадцяти років мешкала в Сеулі. Вивчала корейську літературу в Університеті Йонсе у Сеулі, який закінчила у 1993 році. Дебютувала з віршами, що з'явилися в журналі "Література і суспільство", але стала відомою як авторка прози.

У 1994 році Хан Канг отримала літературну премію сеульської газети Shinmun за оповідання "Червоне вітрило". Згодом вийшли кілька збірок її оповідань. У 1999 році вона отримала премію за найкращий корейський роман, у 2000 році - "Премію для молодих митців сучасності" від міністерства культури й туризму країни, а у 2005 році - Літературну премію імені Лі Сана.

Хан Канг також працювала журналісткою в журналах "Вода глибокого джерела", "Журнал публікацій" та "Джерело". Її дебютний роман "Вегетаріанка" (2007) було екранізовано у 2010 році. Короткий роман "Немовля Будда" послужив основою для фільму "Шрам". Зараз Канг викладає творче письмо в Сеульському інституті мистецтв.

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Перша Нобелівська премія з літератури для Південної Кореї

У 2016 році Хан Канг отримала престижну Міжнародну Букерівську премію за роман "Вегетаріанка" разом з його перекладачкою англійською Деборою Сміт. У романі ідеться про південнокорейську художницю Сон Хе, яка одного дня вирішує стати вегетаріанкою. Вона відмовляється від усіх продуктів тваринного походження і викидає їх з дому, де мешкає з родиною, яка не розуміє цього кроку.

Хан Канг під час візиту до Стокгольма у квітні 2024 року Фото: Alexander Mahmoud/DN/TT/IMAGO

Далі бунт Сон набуває дедалі гротескніших масштабів: вона починає оголюватися на людях і мріє про життя як рослина. І через це наражається на суцільний опір з боку родини. Роман також було опубліковано німецькою мовою у серпні 2016 року, у 2017-му він вийшов в Україні.

Ще один відомий і перекладений у світі роман Канг "Хлопчик іде" вийшов у Південній Кореї 2014-го. У ньому ідеться про жорстоке придушення повстання у Кванджу в 1980 році, яке зараз вважається символом репресій проти демократичного руху в Південній Кореї у 1980-х.

Протест розвинувся зі студентської демонстрації проти військової диктатури, встановленої тоді у країні внаслідок військового перевороту. Студенти також вимагали звільнення опозиційного політика Кім Де Чжуна, який згодом став президентом Південної Кореї. Німецький переклад книги вийшов у 2017 році під назвою "Menschenwerk" ("Людські вчинки").

У прозовому доробку Канг також "Класи з грецької мови" (2011), "Біла книга" (2016), "Ми не розлучаємося" (2021).

"Власне, кожен її роман, оповідання і вірш міркують над однією проблемою: що може зробити людина, щоби перестати відповідати на запити оточуючих і нарешті почути свої власні бажання. Здебільшого, герої Хан Канг не роблять щось, а роблять ніщо - вони декларують і реалізують відмову. Світ Канг - це реєстр речей, що ми їх відкидаємо, коли шукаємо себе", - пише про південнокорейську авторку та її твори українська літературознавиця Ганна Улюра .

Вічні фаворити залишаються з порожніми руками

Від часу заснування у 1895 році Нобелівська премія з літератури присуджувалася переважно європейським авторам-чоловікам. Зі 120 авторів, які стали лауреатами донині, окрім Канг лише 17 жінок, восьмеро з них отримали нагороди за останні 20 років.

Минулого року Нобелівську премію з літератури отримав норвежець Йон Фоссе. Його нагородили за новаторські п'єси та прозу, яка, за висловом Академії, "дає голос невимовному".

Як це стається щороку, припущення і ставки щодо можливих лауреатів премії не вщухали. Перспективними кандидатами вважалися китаянка Кан Сюе, канадійка Енн Карсон, індійсько-британський автор Салман Рушді та японець Харукі Муракамі. Деякі з них вже вважаються вічними фаворитами - але вони знову залишилися з порожніми руками.

Після Нобелівської премії миру Нобелівська премія з літератури вважається найбільш почесною. Лауреати та їхні видавці отримують і непряму вигоду від Нобелівки - внаслідок збільшення попиту на книжки.

Дзвінок зі Стокгольма заскочив південнокорейську авторку вдома за вечерею. За словами Матса Мальма зі Шведської академії, авторка пообіцяла приїхати до Стокгольма на церемонію нагородження 10 грудня - вона традиційно відбувається в річницю смерті винахідника і засновника премії Альфреда Нобеля, який помер у 1896 році.