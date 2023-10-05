  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КультураСвіт

Нобелівську премію з літератури отримує письменник Йон Фоссе

Олександр Куницький | Павло Мильников
5 жовтня 2023 р.

Нобелівську премію з літератури присудили Йону Фоссе. Журі особливо виділило його "новаторські п'єси та прозу, що висловлюють невимовне".

https://p.dw.com/p/4X9Yp
Йон Фоссе (фото з архіву)
Йон Фоссе (фото з архіву)Фото: Hakon Mosvold Larsen/NTB/REUTERS

Лауреатом Нобелівської премії з літератури у 2023 році став норвезький письменник та драматург Йон Фоссе. Рішення членів Шведської академії було оприлюднене у четвер, 5 жовтня.

Журі премії особливо виділило "новаторські п'єси та прозу, які висловлюють невимовне". Як зауважили в Шведській академії, його творчість величезна і охоплює різні жанри - це п’єси, романи, поетичні збірки, есеї, дитячі книжки і переклади. Хоча Фоссе сьогодні є одним із найпопулярнших драматургів у світі, він також здобуває все ширше визнання завдяки своїй прозі.

Дебютний роман норвежця вийшов 1983 року. Пише він новонорвезькою мовою - нюнорск. 

Фоссе вже має кілька літературних нагород. Зокрема, в 2010 році він отримав Міжнародну премію Ібсена, а у 2014-му - Європейську премію з літератури.

Читайте також: Смерть Вікторії Амеліної: нове українське розстріляне відродження

Лауреати минулих років

У 2022 році Нобелівську премію з літератури отримала французька письменниця Анні Ерно, роком раніше - письменник із Великобританії танзанійського походженняАбдулразак Гурна, а в 2020-му - поетеса Луїза Глюк із США.

У 2019 році премію присудили одразу двом лауреатам: нагороду за 2018 рік отримала польська письменниця Ольга Токарчук, а за 2019 рік - австрієць Петер Гандке. Це було пов'язано з тим, що у 2018 році премія з літератури не оголошувалася через #MeToo-скандал у Шведській академії.

У 2017 році лауреатом премії став британський письменник японського походження Кадзуо Ісігуро. У 2016 році нагороду отримав американський музикант Боб Ділан, а роком раніше - білоруська письменниця Світлана Алексієвич. Загалом з 1901 по 2022 рік лауреатами Нобелівської премії з літератури стали загалом 119 людей, зокрема 17 жінок.

6 жовтня в Осло назвуть лауреата Нобелівської премії миру, а 9 жовтня у Стокгольмі оголосять рішення про присудження премії у галузі економіки. Розмір нагород у 2022 році становить 11 мільйонів шведських крон (у перерахунку - близько 946 тисяч євро). Нагородження лауреатів усіх шести Нобелівських премій відбувається за традицією 10 грудня - у день смерті Альфреда Нобеля.

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки ракетного удару, якого війська РФ завдали по селу Гроза на Харківщині 5 жовня 2023 року

Удар військ РФ по селу біля Куп'янська: 51 жертва (оновлено)

Конфлікти5 жовтня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Мустафа Джемілєв: "Росіянам треба швидко залишати Крим"

Мустафа Джемілєв: "Росіянам треба швидко залишати Крим"

Політика5 жовтня 2023 р.26:00 хв.
Засідання Європарламенту, архівне фото

Як Європарламент хоче покарати Баку за дії в Карабасі

Як Європарламент хоче покарати Баку за дії в Карабасі

Конфлікти5 жовтня 2023 р.
Wochenrückblick Welt KW 48 Iran Flash-Galerie

Боротьба з корупцією: чи допоможе скасування строку давності

Боротьба з корупцією: чи допоможе скасування строку давності

Корупція5 жовтня 2023 р.
Прапори КНР та ЄС

ЄС - Китай: тон розмови стає дедалі жорсткішим

ЄС - Китай: тон розмови стає дедалі жорсткішим

Економіка5 жовтня 2023 р.
Древній палац Альгамбра - символ Гранади - стане майданчиком для саміту

Для чого у Гранаді збирається антипутінська коаліція

Для чого у Гранаді збирається антипутінська коаліція

Політика5 жовтня 2023 р.
Українська гривня

Керована гнучкість валютного курсу. Як це вплине на гривню?

Керована гнучкість валютного курсу. Як це вплине на гривню?

Економіка4 жовтня 2023 р.
На головну сторінку