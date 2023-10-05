Нобелівську премію з літератури отримує письменник Йон Фоссе

Нобелівську премію з літератури присудили Йону Фоссе. Журі особливо виділило його "новаторські п'єси та прозу, що висловлюють невимовне".

Лауреатом Нобелівської премії з літератури у 2023 році став норвезький письменник та драматург Йон Фоссе. Рішення членів Шведської академії було оприлюднене у четвер, 5 жовтня.

Журі премії особливо виділило "новаторські п'єси та прозу, які висловлюють невимовне". Як зауважили в Шведській академії, його творчість величезна і охоплює різні жанри - це п’єси, романи, поетичні збірки, есеї, дитячі книжки і переклади. Хоча Фоссе сьогодні є одним із найпопулярнших драматургів у світі, він також здобуває все ширше визнання завдяки своїй прозі.

Дебютний роман норвежця вийшов 1983 року. Пише він новонорвезькою мовою - нюнорск.

Фоссе вже має кілька літературних нагород. Зокрема, в 2010 році він отримав Міжнародну премію Ібсена, а у 2014-му - Європейську премію з літератури.

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Лауреати минулих років

У 2022 році Нобелівську премію з літератури отримала французька письменниця Анні Ерно, роком раніше - письменник із Великобританії танзанійського походженняАбдулразак Гурна, а в 2020-му - поетеса Луїза Глюк із США.

У 2019 році премію присудили одразу двом лауреатам: нагороду за 2018 рік отримала польська письменниця Ольга Токарчук, а за 2019 рік - австрієць Петер Гандке. Це було пов'язано з тим, що у 2018 році премія з літератури не оголошувалася через #MeToo-скандал у Шведській академії.

У 2017 році лауреатом премії став британський письменник японського походження Кадзуо Ісігуро. У 2016 році нагороду отримав американський музикант Боб Ділан, а роком раніше - білоруська письменниця Світлана Алексієвич. Загалом з 1901 по 2022 рік лауреатами Нобелівської премії з літератури стали загалом 119 людей, зокрема 17 жінок.

6 жовтня в Осло назвуть лауреата Нобелівської премії миру, а 9 жовтня у Стокгольмі оголосять рішення про присудження премії у галузі економіки. Розмір нагород у 2022 році становить 11 мільйонів шведських крон (у перерахунку - близько 946 тисяч євро). Нагородження лауреатів усіх шести Нобелівських премій відбувається за традицією 10 грудня - у день смерті Альфреда Нобеля.