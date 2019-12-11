Нобелівську премію з літератури присудили американці Луїзі Глюк

Нобелівський комітет у четвер, 8 жовтня, оголосив лауреатку Нобелівської премії з літератури за 2020 рік. Нею стала американська поетеса Луїза Глюк, "за її унікальний поетичний голос, який з аскетичною красою робить індивідуальне буття універсальним", відзначив комітет.

Грошовий розмір премії становить 10 мільйонів шведських крон (у перерахунку приблизо 950 тисяч євро).

Торік Нобелівський комітет оголосив лауреатів відразу за два роки: австрійця Петера Гандке (премія за 2019 рік) та польську письменницю українського походження Ольгу Токарчук (премія за 2018 рік). Токарчук народилася в місті Сулехуві на заході Польщі в родині вихідців з України. 2018 року премію з літератури не присуджували через кризу в Шведській академії внаслідок скандалу, який почався після звинувачень режисера і фотографа Жана-Клода Арно у сексуальних домаганнях.

Нагадаємо, що цього тижня вже були оголошені лауреати Нобелівських премій з медицини, фізики та хімії. А в останній день "нобелівського тижня" оголосять ім'я лауреата премії миру.