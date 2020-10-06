 Нобелівську премію з фізики присудили за вивчення чорних дір | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2020

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Новини

Нобелівську премію з фізики присудили за вивчення чорних дір

Шведська королівська академія наук присудила Нобелівську премію з фізики Роберту Пенроузу, Райнгарду Ґенцелю і Андреа Гез за вивчення чорних дір. Гез стала четвертою жінкою-лауреаткою за всю історію премії.

Лауреати Нобелівської премії з фізики: Роберт Пенроуз, Райнгард Генцель, Андреа Гез

Лауреати Нобелівської премії з фізики: Роберт Пенроуз, Райнгард Генцель, Андреа Гез

Лауреатами Нобелівської премії з фізики в 2020 році стали британець Роберт Пенроуз, німець Райнгард Ґенцель (Reinhard Genzel) і американка Андреа Гез. Їх нагородили за вивчення чорних дір. Гез стала четвертою жінкою-лауреаткою за ввесь час присудження премії. Нобелівський комітет оголосив імена лауреатів у вівторок, 6 жовтня.

Пенроуз відкрив, що "утворення чорної діри є надійним прогнозом загальної теорії відносності" Альберта Ейнштейна, йдеться в пресрелізі комітету. Ґенцель і Гез виявили надмасивний компактний об'єкт в центрі нашої галактики Чумацький шлях.

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Нагадаємо, що 2019 року Нобелівську премію з фізики розділили канадець Джеймс Піблз і швейцарські астрономи Майкл Меджор і Дідьє Кело за відкриття в космології і революцію в астрономії. Роком раніше лауреатами стали американець Артур Ашкін, француз Жерар Муру і канадка Донна Стрікленд за досягнення в галузі лазерної фізики.

Нобелівську премію в галузі фізики присуджує Шведська королівська академія наук. Загалом ця почесна винагорода вручалася вже 113 разів, її лауреатами до 2019 року включно ставали 213 осіб, з них лише 3 жінки.

7 жовтня Нобелівський комітет назве лауреатів премії з хімії, 8 жовтня - з літератури. В останній день "нобелівського тижня" - 9 жовтня - стане відоме ім'я лауреата премії миру.

Розмір Нобелівської премії в 2020 році збільшено з 9 до 10 мільйонів шведських крон, що в перерахунку становить близько 956 тисяч євро. Так само цьогоріч традиційна церемонія вручення винагород змінила формат через пандемію COVID-19. Нагородження за традицією відбувалося в Стокгольмі й Осло в день смерті Альфреда Нобеля 10 грудня. Цього разу лауреати отримають винагороди в своїх рідних країнах.

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