Нобелівську премію з літератури отримає Анні Ерно

В 2021 році нагороду отримав танзанійський письменник із Великобританії Абдулразак Гурна, а в 2020-му - поетеса Луїза Глюк із США.
У 2019 році премію присудили одразу двом лауреатам: нагороду за 2018 рік отримала польська письменниця Ольга Токарчук, а за 2019 рік – австрієць Петер Гандке. Це було пов'язано з тим, що у 2018 році премія з літератури не оголошувалася через #MeToo-скандал у Шведській академії.
7 жовтня в Осло назвуть лауреата Нобелівської премії миру. 10 жовтня у Стокгольмі оголосять рішення про присудження премії у галузі економіки.
Розмір премії у 2022 році складає 10 мільйонів шведських крон - понад 900 тисяч євро. Нагородження лауреатів усіх шести Нобелівських премій традиційно відбувається 10 грудня - у день смерті Альфреда Нобеля.
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