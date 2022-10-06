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Медаль, яку вручають лауреатам Нобелівської премії з літератури
Медаль, яку вручають лауреатам Нобелівської премії з літератури
ЛітератураСвіт

Нобелівську премію з літератури отримає Анні Ерно

Павло Мильников
1 год. тому

Журі премії особливо виділило "мужність і клінічну гостроту", з якими французька письменниця розкриває "відчуження та колективні обмеження особистої пам'яті".

https://www.dw.com/uk/nobelivsku-premiu-z-literaturi-otrimae-anni-erno/a-63357584

Лауреаткою Нобелівської премії з літератури у 2022 році стала французька письменниця Анні Ерно. Рішення членів Шведської академії оголосили в четвер, 6 жовтня.

Журі премії особливо виділило "мужність і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження та колективні обмеження особистої пам'яті".

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Лауреати премії за попередні роки

В 2021 році нагороду отримав танзанійський письменник із Великобританії Абдулразак Гурна, а в 2020-му - поетеса Луїза Глюк із США.

У 2019 році премію присудили одразу двом лауреатам: нагороду за 2018 рік отримала польська письменниця Ольга Токарчук, а за 2019 рік – австрієць Петер Гандке. Це було пов'язано з тим, що у 2018 році премія з літератури не оголошувалася через #MeToo-скандал у Шведській академії.

У 2017 році лауреатом премії став британський письменник японського походження Кадзуо Ісігуро. У 2016 році нагороду отримав американський музикант Боб Ділан, роком раніше - білоруська письменниця Світлана Алексієвич.

7 жовтня в Осло назвуть лауреата Нобелівської премії миру. 10 жовтня у Стокгольмі оголосять рішення про присудження премії у галузі економіки.

Розмір премії у 2022 році складає 10 мільйонів шведських крон - понад 900 тисяч євро. Нагородження лауреатів усіх шести Нобелівських премій традиційно відбувається 10 грудня - у день смерті Альфреда Нобеля. 

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