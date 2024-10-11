Нобелівську премію миру присудили організації Nihon Hidankyo

Лауреатом Нобелівської премії миру 2024 року стало японське об'єднання Nihon Hidankyo, що бореться за ядерне роззброєння.

Лауреатом Нобелівської премії миру 2024 року стала організація Nihon Hidankyo - японська рада організацій жертв атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі, що бореться за ядерне роззброєння.

Цей рух отримує нагороду за зусилля, спрямовані на досягнення світу, вільного від ядерної зброї, оголосив у п'ятницю, 11 жовтня, Норвезький Нобелівський комітет в Осло.

Цього року на здобуття премії було висунуто 286 кандидатів, серед яких 197 фізичних осіб та 89 організацій. Тим самим у порівнянні з попередніми роками коло кандидатів значно звузилося.

Раніше цього тижня оголосили лауреатів Нобелівської премії в категоріях медицини, фізики, хімії та літератури. Хто отримає останню премію - з економіки - мають оголосити у понеділок, 14 жовтня.

На відміну від інших Нобелівських премій, лауреатів яких обирають і оголошують в Стокгольмі у Швеції, лауреати премії миру визначаються в Осло Норвезьким Нобелівським комітетом. Ця незалежна комісія в складі п'ятьох членів призначається парламентом Норвегії.

У 2023 році лауреаткою Нобелівської премії миру стала іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді. У 2022 році премію присудили українському "Центру громадянських свобод", російській правозахисній організації "Меморіал" і голові білоруського правозахисного центру "Вясна" Олесю Біляцькому.

2021 року лауреатами премії стали журналістка з Філіппін Марія Ресса і російський журналіст, шеф-редактор видання "Новая газета" Дмитро Муратов. У 2020 році премію миру отримала Всесвітня продовольча програма за її зусилля у боротьбі з голодом на планеті. Роком раніше нагороду вручили прем'єр-міністру Ефіопії Абій Ахмеду за його ініціативу з урегулювання конфлікту з Еритреєю.

Нобелівська премія миру

Нобелівська премія миру, започаткована у 1901 році, вважається найвищою відзнакою за зусилля, спрямовані на досягнення миру в світі. Засновник премії, винахідник динаміту Альфред Нобель у своєму заповіті просив щороку відзначати цією премією до трьох осіб або організацій за особливі заслуги перед людством. З 1960 року цією премією відзначають також борців за права людини, а з 2004 - людей, які докладають зусиль до захисту довкілля.

Грошова винагорода Нобелівської премії цього року складає 11 мільйонів шведських крон (близько мільйона доларів США), отриманих із заповіту Альфреда Нобеля, який помер у 1896 році. Лауреатам традиційно вручатимуть нагороди на церемонії 10 грудня - в річницю смерті Нобеля. Премія миру вручається в Осло, згідно з його бажанням, тоді як церемонія нагородження за іншими номінаціями проходить у Стокгольмі.