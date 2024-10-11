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СуспільствоСвіт

Нобелівську премію миру присудили організації Nihon Hidankyo

Максим Сидоржевський
11 жовтня 2024 р.

Лауреатом Нобелівської премії миру 2024 року стало японське об'єднання Nihon Hidankyo, що бореться за ядерне роззброєння.

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Nobelpreis Medallier
Фото: picture-alliance/AP Photo/F. Vergara

Лауреатом Нобелівської премії миру 2024 року стала організація Nihon Hidankyo - японська рада організацій жертв атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі, що бореться за ядерне роззброєння.

Цей рух отримує нагороду за зусилля, спрямовані на досягнення світу, вільного від ядерної зброї, оголосив у п'ятницю, 11 жовтня, Норвезький Нобелівський комітет в Осло.

Цього року на здобуття премії було висунуто 286 кандидатів, серед яких 197 фізичних осіб та 89 організацій. Тим самим у порівнянні з попередніми роками коло кандидатів значно звузилося.

Раніше цього тижня оголосили лауреатів Нобелівської премії в категоріях медицини, фізики, хімії та літератури. Хто отримає останню премію - з економіки - мають оголосити у понеділок, 14 жовтня.

На відміну від інших Нобелівських премій, лауреатів яких обирають і оголошують в Стокгольмі у Швеції, лауреати премії миру визначаються в Осло Норвезьким Нобелівським комітетом. Ця незалежна комісія в складі п'ятьох членів призначається парламентом Норвегії.

У 2023 році лауреаткою Нобелівської премії миру стала іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді. У 2022 році премію присудили українському "Центру громадянських свобод", російській правозахисній організації "Меморіал" і голові білоруського правозахисного центру "Вясна" Олесю Біляцькому.

2021 року лауреатами премії стали журналістка з Філіппін Марія Ресса і російський журналіст, шеф-редактор видання "Новая газета" Дмитро Муратов. У 2020 році премію миру отримала Всесвітня продовольча програма за її зусилля у боротьбі з голодом на планеті. Роком раніше нагороду вручили прем'єр-міністру Ефіопії Абій Ахмеду за його ініціативу з урегулювання конфлікту з Еритреєю.

Нобелівська премія миру

Нобелівська премія миру, започаткована у 1901 році, вважається найвищою відзнакою за зусилля, спрямовані на досягнення миру в світі. Засновник премії, винахідник динаміту Альфред Нобель у своєму заповіті просив щороку відзначати цією премією до трьох осіб або організацій за особливі заслуги перед людством. З 1960 року цією премією відзначають також борців за права людини, а з 2004 - людей, які докладають зусиль до захисту довкілля.

Грошова винагорода Нобелівської премії цього року складає 11 мільйонів шведських крон (близько мільйона доларів США), отриманих із заповіту Альфреда Нобеля, який помер у 1896 році. Лауреатам традиційно вручатимуть нагороди на церемонії 10 грудня - в річницю смерті Нобеля. Премія миру вручається в Осло, згідно з його бажанням, тоді як церемонія нагородження за іншими номінаціями проходить у Стокгольмі.

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