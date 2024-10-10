Хан Канг стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури

Лауреаткою Нобелівської премії з літератури у 2024 році стала письменниця з Південної Кореї Хан Канг. Рішення членів Шведської академії було оголошено в четвер, 10 жовтня. Журі особливо відзначило її "насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і розкриває крихкість людського життя".

"Вона має унікальне усвідомлення зв'язків між тілом і душею, живими і мертвими, і своїм поетичним і експериментальним стилем стала новатором у сучасній прозі", - наголошується у заяві голови Нобелівського комітету Андерса Олссона.

У 2016 році Канг отримала Міжнародну Букерівську премію за роман "Вегетаріанка".

Лауреати Нобелівки з літератури минулих років

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2023 року став норвезький письменник і драматург Йон Фоссе. У 2022 році премія дісталася француженці Анні Ерно, роком раніше - уродженцю Танзанії прозаїку Абдулразаку Гурні, у 2020-му - поетесі Луїзі Глюк зі США. У 2019 році нагороду вручали одразу двом лауреатам: премію за 2018-й отримала польська письменниця Ольга Токарчук, а за 2019-й - австрієць Петер Гандке (Peter Handke). Це було пов'язано з тим, що 2018 року нагороду не присуджували через #MeToo-скандал у Шведській академії.

У 2017 році лауреатом став британський письменник японського походження Кадзуо Ісігуро. У 2016 році нагороду отримав американський музикант Боб Ділан, роком раніше - білоруська письменниця Світлана Алексієвич.