Відлуння темного минулого: що відбувається у Південній Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль спершу запровадив, а потім скасував воєнний стан у країні під тиском опозиції. Ці події оживили спогади про часи військових диктатур 20-го століття. Що далі?

Політичний хаос, який охопив Південну Корею ввечері вівторка, 3 грудня, триває і наступного дня. Президент країни Юн Сок Йоль спершу запровадив воєнний стан і вже за шість годин скасував його після того, як парламент проголосував за відповідну вимогу до нього.

Сцени озброєних солдатів на підступах та навколо будівлі парламенту в Сеулі викликали шок в Південній Кореї та оживили в багатьох спогади про часи військових диктатур, які тривали в країні з середини 1960-их до кінця 1980-их років та почасти жорстко утискали будь-яке інакомислення.

Реагуючи на події, найбільша опозиційна сила в Південній Кореї, Демократична партія "Тобуро", закликала до відставки президента Юн Сок Йоля, а у разі відмови пригрозила йому імпічментом після запровадження ним воєнного стану.

До цього Юн уже був під прицілом опозиції, після того як через рік перебування на посаді його рейтинг впав до 19 відсотків. Опозиція, яка має більшість у парламенті, тепер сподівається заробити політичних балів після невдалої спроби президента запровадити воєнний стан. Тим часом міністр оборони країни вже подав у відставку.

Спроба Юна послабити опозицію в Південній Кореї

За словами експертів, те, що президент Юн мав претензії до Демократичної партії, можна назвати цілком логічним, адже вона використовувала парламентську більшість для проштовхування своєї політичної повістки. Утім, президент обрав невдалий час для своєї атаки, і ця помилка лише додатково ослабила його, зазначають аналітики. "У ЗМІ та громадськості було багато критики дій Демократичної партії, і схоже, що Юн хибно побачив у цьому більшу підтримку з боку населення, ніж він насправді має", - каже Кім Сан-у, колишній політик Південнокорейського конгресу нової політики - партії лівого спрямування - та член Фону миру імені Кім Де Чжуна.

Президент Південної Кореї Юн оголошує воєнний стан у країні Фото: South Korea Presidential Office/AP/dpa/picture alliance

У розмові з DW він каже, що опозиція використовувала власну більшість у парламенті для просування законів, які президент Юн вважає такими, що "суперечать національними інтересам" Південної Кореї. Крім того, Демократична партія намагалася через парламент ініціювати розслідування щодо дружини Юна за звинуваченнями у прийнятті 2022 року в подарунок дорогого брендового аксесуару, а також усунути з посади ключових членів уряду, розповідає Кім Сан-у.

Усе це стало можливим після того, як опозиції вдалося вибороти перемогу на проміжних виборах до парламенту цього року та гарантувати собі більшість, через що президент Юн втратив можливість просувати більшість своїх ініціатив, пробувши на посаді лише половину каденції. Лише за кілька годин до оголошення воєнного стану впливове видання Korea Times у своїй статті зазначило, що Демократична партія "використовує свою парламентську більшість для просування власної адженди", закидаючи їй "використання процедури імпічменту як зброї проти ключових посадовців та маніпулювання обговоренням бюджету, щоб підірвати довіру до неугодних міністрів, керівників державних установ та інших ключових фігур".

Лише на середу було призначено чотири процедури імпічменту, зокрема проти посадовця, який керує розслідуванням щодо Мун Чже Іна, експрезидента та лідера опозиції.

Прорахунок президента Юна

Розізлило консервативну Партію народної влади на чолі з Юном і те, що опозиційна Демократична партія домоглася скорочення оборонного бюджету 45,7 мільйона євро. Оголошуючи воєнний стан, Юн заявив, що він "спрямований на викорінення дружніх до КНДР сил" в опозиції, не надавши при цьому жодних доказів чи подробиць. Ця аргументація нагадує риторику південнокорейських лідерів кінця 1980-их, які використовували загрозу з боку Північної Корея для посилення контролю над дисидентами та політичними опонентами.

Скорочення бюджету стосується, зокрема, операцій зі збору розвідданих, які мають ключове значення для виявлення і розслідування загроз національній безпеці та корупції. Кілька політиків Демократичної партії, включно з лідером партії Лі Джемьоном, останнім часом були фігурантами антикорупційних та інших розслідувань. В середині листопада Лі засудили до року позбавлення волі за порушення виборчого законодавства, з відстрочкою виконання вироку на два роки. Він подав апеляцію на рішення суду.

Демократична партія на чолі з лідером Лі Джемьоном (ц) ініціювала імпічмент президента Юна Фото: YONHAP/REUTERS

Та навіть якщо виходити з того, що президенту Юну дійсно є, за що мати зуб за опозицію, експерти сходяться на думці, що своїми діями він лише послабив власну позицію. "Оголошення Юном воєнного стану було як юридичним перегином, так і політичним прорахунком, який лише поставив під загрозу економіку і безпеку Південної Кореї», - сказав Лейф-Ерік Іслі, професор міжнародних досліджень в Університеті Ewha Womans в Сеулі. "Маючи вкрай низьку підтримку суспільства і не маючи сильної підтримки всередині власної партії та адміністрації, президент мав би знати, наскільки важко йому буде реалізувати своє нічне рішення", - сказав він в інтерв'ю DW.

"Він говорив як політик, який перебуває в облозі і робить відчайдушний крок на тлі наростаючих скандалів, інституційних перешкод і закликів до імпічменту, які зараз, швидше за все, посиляться", - додав Іслі. Експерт вважає, що Юн вчинив правильно, скасувавши указ про воєнний стан одразу після того, як його відхилив парламент, оскільки це "зменшило ймовірність насильства або конституційної кризи".

Політична нестабільність у Південній Кореї

Тим не менш, Південну Корею, очевидно, чекає період політичної нестабільності, оскільки протистояння між президентом і парламентом триває. "Коли його обрали, Юн мав 26-річний досвід роботи прокурором, але абсолютно не мав політичного досвіду і уявлення про те, як керувати країною", - каже колишній політик Кім Де Чжун. "Люди проголосували за нього, тому що він не був відомим політиком, він сказав, що не пов'язаний із політичними попередниками і незалежний", - додав він.

Демонстранти в Сеулі вимагають відставки президента Юн Сук Йоля Фото: Lee Jin-man/AP Photo/picture alliance

Опозиція закликала Юна негайно піти у відставку, тоді як у столиці країні Сеулі тривають антиурядові протести. "Ситуація небезпечна, - каже Кім. - Люди почули термін "воєнний стан", і одразу ж перед ними постали травматичні образи років, проведених під військовими диктатурами. Якщо люди стають надто емоційними, то є небезпека".