Протиракетна оборона (ПРО)

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Комплекс заходів розвідувального, радіотехнічного та вогневого характеру, призначений для захисту (оборони) охоронюваних об'єктів від ракетної зброї.
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Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.
Медсестра Оксана Баландіна з Лисичанська втратила ноги, підірвавшись на міні. Її чоловік розповів, що після вибуху дівчина сама координувала надання першої допомоги. Пара зіграла весілля прямо в лікарні, а тепер чекає на протезування в Німеччині.