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Протиракетна оборона (ПРО)

Комплекс заходів розвідувального, радіотехнічного та вогневого характеру, призначений для захисту (оборони) охоронюваних об'єктів від ракетної зброї.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ПРО". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Палата представників США має схвалити виділення $40 млрд допомоги Україні

Палата представників США має схвалити виділення $40 млрд допомоги Україні 10.05.2022

76-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 10 травня.

Фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами, щоденник хлопчика і помсту "ДНР-івців" (10.05.2022) 10.05.2022

Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.
Далека від реальності ідеологія. Німецькі ЗМІ про промову Путіна на параді в Москві

"Далека від реальності ідеологія". Німецькі ЗМІ про промову Путіна на параді в Москві 10.05.2022

Відмова від ескалації, попередження про великі втрати і скасоване авіашоу. Німецькі коментатори про те, які сигнали президент РФ надіслав 9 травня Заходу та російському суспільству.
Глава МЗС Німеччини Бербок відвідала Бучу

Глава МЗС Німеччини Бербок відвідала Бучу 10.05.2022

76-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 10 травня.
Закон США про ленд-ліз: що насправді він дасть Україні

Закон США про ленд-ліз: що насправді він дасть Україні 10.05.2022

Під час Другої світової війни ухвалений у США закон про ленд-ліз допоміг перемогти нацистську Німеччину. Тепер він має спростити процедуру постачання американських озброєнь Києву. Що фактично означає цей закон?
Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Байден підписав закон про ленд-ліз для України 09.05.2022

Програма дозволить США впродовж двох років швидше постачати зброю в Україну завдяки скороченню стандартних бюрократичних процедур.
Росія нанесла 9 травня ракетні удари по Одесі, є постраждалі

Росія нанесла 9 травня ракетні удари по Одесі, є постраждалі 09.05.2022

75-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини понеділка, 9 травня.
Ганна Улюра: Підлітки свідчать про війну

Ганна Улюра: Підлітки свідчать про війну 09.05.2022

"Я зіткнулася з юнаком, якому виявилося сімнадцять, а виглядав він на всі втомлені тридцять п'ять. Це був перший старий підліток, якого я побачила за ці два місяці, та не останній", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Зеленський: Ми б'ємося за свою свободу, а отже, переможемо

Зеленський: Ми б'ємося за свою свободу, а отже, переможемо 09.05.2022

75-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події першої половини понеділка, 9 травня.

Весілля медсестри з Лисичанська, про яке дізнався весь світ (09.05.2022) 09.05.2022

Медсестра Оксана Баландіна з Лисичанська втратила ноги, підірвавшись на міні. Її чоловік розповів, що після вибуху дівчина сама координувала надання першої допомоги. Пара зіграла весілля прямо в лікарні, а тепер чекає на протезування в Німеччині.
Свідки Другої світової про напад РФ на Україну: Це війна проти мирного населення

Свідки Другої світової про напад РФ на Україну: "Це війна проти мирного населення" 09.05.2022

Очевидці Другої світової війни, які пережили один з найбільших збройних конфліктів в історії людства, розповіли, як переживають сучасну повномасштабну війну Росії проти України.

Країни G7 домовилися працювати над відмовою від російської нафти - Білий дім

Країни G7 домовилися працювати над відмовою від російської нафти - Білий дім 08.05.2022

74-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 8 травня.
Зеленський очікує від ЄС прискорення поставок озброєнь

Зеленський очікує від ЄС прискорення поставок озброєнь 08.05.2022

74-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 8 травня.
Внаслідок удару РФ по школі на Луганщині щонайменше двоє загиблих

Внаслідок удару РФ по школі на Луганщині щонайменше двоє загиблих 07.05.2022

73-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 7 травня.

Вітчим зґвалтованої українки: "Я ненавиджу "русский мир" (07.05.2022) 07.05.2022

Мешканку Бучі Каріну Єршову зґвалтували і вбили під час російської окупації міста. Судмедексперти, що вивчають сотні тіл, знайдених після відступу російської армії, кажуть про масові випадки зґвалтування.

Як війна впливає на українських олігархів і яку роль вони відіграють

Як війна впливає на українських олігархів і яку роль вони відіграють 07.05.2022

Війна, яку розв'язала Росія, впливає і на українських олігархів. Як саме та що вони роблять для допомоги Україні - у матеріалі DW.
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