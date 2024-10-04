ЄК заявила про підтримку членами ЄС мит на електрокари з КНР

Єврокомісія зробила ще один крок до запровадження остаточних компенсаційних мит на імпортні електромобілі з Китаю. Втім, ЄС продовжить переговори з КНР щодо цього питання.

Пропозиція Європейської Комісії (ЄК) щодо запровадження компенсаційних мит на імпортованіз Китаю електроелектромобілі отримала необхідну підтримку країн-членів ЄС. Про це йдеться у заяві Єврокомісії, опублікованій у п'ятницю, 4 жовтня.

"Це ще один крок до завершення антисубсидійного розслідування комісії. Паралельно ЄС і Китай продовжують наполегливо працювати над пошуком альтернативного рішення, яке має бути повністю сумісним із Світовою організацією торгівлі (СОТ), бути адекватним у вирішенні проблеми шкідливих субсидій, встановлених у ході розслідування комісії, яке можна проконтролювати і забезпечити його виконання", - заявила Єврокомісія.

Також повідомляється, що виконавчий регламент ЄК, що містить остаточні висновки розслідування, має бути опублікований в офіційному віснику ЄК не пізніше 30 жовтня цього року.

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Після ухвалення рішення у п'ятницю представник Єврокомісії заявив журналістам, що переговори між ЄС і Китаєм щодо торговельних розбіжностей, пов'язаних з імпортом електромобілів, тривають "добросовісно". За його словами, розслідування ЄС щодо електромобілів виробництва КНР завжди переслідувало мету досягнення рівних умов, а не "введення тарифів заради введення тарифів", передає агентство Reuters.

Німеччина голосувала проти

За даними джерел агентства Reuters, під час голосування в п'ятницю 10 членів Євросоюзу підтримали запровадження нових тарифів для китайських електромобілів, п'ять проголосували проти, а 12 утрималися. Для блокування пропозиції потрібна була опозиція кваліфікованої більшості з 15 членів ЄС, які представляють 65 відсотків населення Євросоюзу. Також агентство повідомляє, що Німеччина проголосувала проти цієї пропозиції.

Своєю чергою, у п'ятницю міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) застеріг Європейський Союз від розв'язання "торгової війни" з Пекіном. "Єврокомісія Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) не повинна провокувати торговельну війну, незважаючи на голосування за можливі каральні тарифи проти Китаю. Нам потрібне рішення шляхом переговорів", - написав він у п'ятницю у соціальній мережі X.

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Volkswagen: Запровадження додаткових мит є неправильним підходом

Німецький автогігант Volkswagen (VW) цього ж дня назвав "неправильним підходом" запровадження значних додаткових тарифів на електромобілі з Китаю.

"Ми залишаємося на своїй позиції, що заплановані тарифи є неправильним підходом і не покращать конкурентоспроможність європейської автомобільної промисловості", - йдеться в заяві VW, яка закликає до подальших переговорів з Пекіном.

Нові мита для китайських електрокарів

ЄС з липня цього року тимчасово підвищив ставки ввізного мита на китайські електрокари до 37,6 відсотка, заявивши, що їхні виробники отримують істотні дотації від влади КНР. Брюссель вважає, що практика створює "загрозу економічної шкоди" для європейських автовиробників. Китай каже, що його підтримка електромобілів відповідає правилам СОТ. Своєю чергою, Китай подав скаргу до Світової організації торгівлі щодо запроваджених Євросоюзом мит.

У вересні Єврокомісія повідомила, що в ході спору з Китаєм зменшить розмір антидемпінгових мит на електромобілі, що виробляються в Китаї компанією Tesla, а також на електромобілі кількох китайських виробників. Захисне мито для Tesla буде знижено з 9 до 7,8 відсотка, для китайської компанії Geely - з 19,3 до 18,8 відсотка. При цьому 17-відсоткова ставка збережеться для автомобілебудівника BYD, а максимальна ставка, як і раніше, діятиме щодо продукції SAIC та інших компаній, які відмовляються співпрацювати з Євросоюзом. Ці мита накладаються на додаток до звичайних ввізних мит до ЄС, що становлять для автомобілів 10 відсотків.