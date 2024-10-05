Росія заявила про захоплення Бажаного Другого під Кураховим

У міноборони РФ відзвітували про захоплення селища Бажане Друге на Донеччині. Тим часом генштаб ЗСУ каже про 67 бойових зіткнень за добу.

За повідомленням міністерства оборони Росії у суботу, 5 жовтня, російські війська захопили ще один населений пункт у Донецькій області на Сході України. Як стверджує МО РФ, підрозділи групи армій "Південь" зайняли населений пункт Бажане Друге.

До війни в цьому селі проживало понад 240 мешканців. Воно розташоване в Покровському районі на східному березі річки Вовча, лише за кілька кілометрів від Курахового.

У міноборони України не коментували заяви Москви щодо окупації села військами РФ.

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Генштаб ЗСУ: Найгарячіше на Покровському напрямку

Водночас генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 5 жовтня зазначає, що на курахівському напрямку окупанти атакували 14 разів поблизу Гострого, Георгіївки, Катеринівки, Костянтинівки та Антонівк, а також селища Цукурине, яке розташоване західніше Бажаного Другого.

Найгарячіший нині напрямок, за даними генштабу, Покровський. З початку доби окупанти, за підтримки авіації, здійснили 15 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр та Промінь, зазначають у ЗСУ. "Сили оборони стримують натиск противника та відбили 12 атак, три боєзіткнення - досі тривають. Втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також російські окупати атакували на інших напрямках: шість разів - на торецькому, п'ять разів - на краматорському, один раз - на сіверському, чотири рази - на лиманському, п'ять - на куп'янському, три - на времівському, один - на оріхівському. Загалом від початку доби відбулося 67 бойових зіткнень, підсумуівали у генштабі.