Микола Волохов про інновації української аеророзвідки

00:00 Вступ

00:43 Яка ситуація на Харківському напрямку?

02:26 Як вплинула операція ЗСУ на Курщині на дії російської армії?

03:25 У кого перевага у дронах?

05:10 Як підрозділ TERRA справляється з російським РЕБом?

07:28 Про дрон-дракон Дракаріс та інновації у 3-ій штурмовій

09:33 Наскільки ефективний Дракаріс?

10:31 Що українська аеророзвідка може протиставити російським розвідувальним дронам?

12:27 Про роботу з дронами із системою виявлення, захоплення і супроводження цілі

13:52 Про російські розвідувально-ударні комплекси і їхню ефективність

15:45 Чи вистачає людей у 3-ій ОШБр?

16:38 Яких новобранців шукає Третя штурмова?

19:30 Про мобілізацію

22:42 Чи ефективно працює закон про мобілізацію?

23:35 Про демобілізацію

25:00 Чи є у 3-ої ОШБр примусово мобілізовані?

26:21 Скільки російської бронетехніки знищив підрозділ аеророзвідки TERRA 3-ої ОШБр?