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Микола Волохов про інновації української аеророзвідки

Ірина Ухіна
17 вересня 2024 р.

Микола Волохов, командир підрозділу аеророзвідки TERRA 3-ої окремої штурмової бригади, в інтерв’ю DW розповів про застосування дронів-драконів "Дракаріс", ситуацію на Харківщині та ефективність мобілізації в ЗСУ.

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00:00 Вступ
00:43 Яка ситуація на Харківському напрямку?
02:26 Як вплинула операція ЗСУ на Курщині на дії російської армії?
03:25 У кого перевага у дронах?
05:10 Як підрозділ TERRA справляється з російським РЕБом?
07:28 Про дрон-дракон Дракаріс та інновації у 3-ій штурмовій
09:33 Наскільки ефективний Дракаріс?
10:31 Що українська аеророзвідка може протиставити російським розвідувальним дронам?
12:27 Про роботу з дронами із системою виявлення, захоплення і супроводження цілі
13:52 Про російські розвідувально-ударні комплекси і їхню ефективність
15:45 Чи вистачає людей у 3-ій ОШБр?
16:38 Яких новобранців шукає Третя штурмова?
19:30 Про мобілізацію
22:42 Чи ефективно працює закон про мобілізацію?
23:35 Про демобілізацію
25:00 Чи є у 3-ої ОШБр примусово мобілізовані?
26:21 Скільки російської бронетехніки знищив підрозділ аеророзвідки TERRA 3-ої ОШБр?

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