Папа Римський закликав до миру через напругу навколо України

Папа Римський Франциск у неділю, 13 лютого, провів мовчазну молитву за мир в Україні.

"Новини, які надходять із України, дуже тривожні", - сказав він звертаючись до тисяч людей на площі святого Петра у Римі, які зібралися почути його щотижневе звернення. Духовний лідер католиків закликав політиків докласти якомога більше зусиль для досягнення миру в Україні.

"Ввіряю заступництву Діви Марії та сумлінню політичних провідників кожне зусилля на користь миру", - сказав він.

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Напруга навколо України

Протягом останніх кількох тижнів напруга навколо України зростає на тлі нарощування російських військ біля українського кордону. Напередодні низка західних країн, серед яких Німеччина, США, Великобританія, Бельгія та Нідерланди, закликали своїх громадян покинути країну або утриматися від подорожей туди через військову загрозу, пов'язану із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.

Ряд європейських авіакомпаній змінили графіки своїх рейсів , аби оминути Україну. А рейс українського авіаперевізника SkyUp, що 12 лютого прямував з острова Мадейра (Португалія) до Києва, був вимушений здійснити посадку в Кишиневі (Молдова) замість Києва через заборону лізингодавця влітати у повітряний простір України.

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Західні лідери висловлюють занепокоєння загостренням ситуації за попереджають Кремль про наслідки та жорсткі санкції у разі вторгнення російських військ в Україну. В уряді США заявляють, що нове вторгнення Росії можливе вже найближчим часом. У Москві кажуть, що війна з Україною Росії не потрібна.