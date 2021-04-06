Німецька преса про війська Росії на кордоні з Україною: Захід має дати відсіч

Попри довгі великодні вихідні концентрація частин армії Росії поруч із кордоном з Україною привернула велику увагу німецьких ЗМІ. Автори статей і редакційних коментарів не беруться робити однозначних заяв про те, чи готується Росія до вторгнення на територію України, чи йдеться лише про залякування та демонстрацію військової переваги.

Тим не менш, журналісти єдині в думці, що, на відміну від 2014 року, зараз світова спільнота повинна бути готова відповідати на можливі порушення державного суверенітету та кордоні більш жорстко.

Наприклад, газета Süddeutsche Zeitung у своєму коментарі під заголовком "Захід має погрожувати болючими санкціями" пише: "Ніхто не має сумніватися в тому, що президент Росії не хоче закінчити розпочате в 2014 році. Після того, як Україна як така була загублена для російської сфери впливу, у Володимира Путіна ще залишається можливість розширити територіальні завоювання, поліпшити зв'язок з Кримом і закріпити розкол України - завдяки відродженню проєкту Новоросії на Сході України. Путін може вважати, що саме зараз для цього вдалий момент - планету лихоманить від пандемії коронавірусу, країни Євросоюзу заклопотані самі собою. Що може пояснювати той факт, що зростання напруженості на російсько-українському кордоні залишається майже непоміченим.(...)

Господар Кремля цього разу мусить обов'язково розуміти, чим він ризикує. Небезпека полягає в тому, що російське керівництво вважає можливі наслідки нової військової операції вже прорахованими, до того ж воно вже звикло до економічних наслідків попередніх санкцій. Та й відносини з ЄС Росія вже давно списала, що зайвий раз підтвердив міністр закордонних справ Сергій Лавров своїм образливим поводженням з уповноваженим ЄС з міжнародних справ (Жозепом. - Ред.) Боррелем під час його невдалого візиту до Москви. Хоча з приходом Байдена в Білий дім у Заходу знову з'явився шанс виступити єдиним фронтом. Тільки треба вчасно дати зрозуміти Росії, що наслідки можуть бути набагато сумнішими. Потрібно погрожувати санкціями, які набагато серйозніше вдарять по урядовому апарату і його економічній основі".

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Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) назвала свій коментар так: "Путін тестує Байдена". Його автор пише: "Є підстави вважати, що Росія хоче перевірити на Донбасі, наскільки міцна підтримка України з боку нової американської адміністрації. Недавня передислокація військ біля кордонів зони конфлікту (на Донбасі. - Ред.) і в Криму розпочалася в той момент, коли президент Байден ще не встановив контакт з Володимиром Зеленським. Але тим часом він уже провів із Зеленським телефонну розмову, запевнив Україну в підтримці. ЄС, НАТО, Німеччина і Франція також висловили свою солідарність. І якщо Путін хотів перевірити, чи змінилося що-небудь після зміни влади у Вашингтоні в позиції Заходу щодо затяжного конфлікту в Донбасі, то відповідь звучить так: "Ні".

А оглядачі газети Frankfurter Rundschau згадали й інші можливі причини нинішньої ситуації: "Ескалація конфлікту на сході України може бути вибухонебезпечна. Жодна зі сторін не зацікавлена в розрядці, а подальше розпалювання напруженості приносить радше політичну вигоду. З початком кризи в Білорусі та після отруєння Олексія Навального президент Росії Володимир Путін перебуває під дедалі більшим тиском. Його популярність знижується, економіка падає, невдоволення серед населення зростає. На подібні кризи Путін любить реагувати зовнішньополітичними заходами. Та й для президента Зеленського ця криза теж дуже доречна. Україна серйозно потерпає від пандемії; а від передвиборчих обіцянок Зеленського знайти компроміс з Росією нічого не залишилося. У США анексія Криму Росією й переговори з Москвою розцінюються як поразка Заходу. Тодішній віцепрезидент Джо Байден зробив небезпечні висновки з минулого - і вирішив дати відсіч Росії. І якщо він виявить слабкість в Україні, він перетвориться на "кульгаву качку". Можливо, що Кремль хоче перевірити саме це".