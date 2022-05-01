Німецька партія „Християнсько-соціальний союз“ (ХСС)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ХСС". Християнсько-соціальний союз - німецька політична партія, яка має своїх виборців винятково у Баварії.

Християнсько-соціальний союз (ХСС) було засновано 1945 року. Ця партія бере участь у виборах винятково на території Баварії. На федеральному рівні ХСС разом з Християнсько-демократичним союзом утворюють спільну фракцію в Бундестазі. ХСС вважається християнсько-консервативною партією. За кількістю членів ХСС посідає в Німеччині третє місце. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.