Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Німецька партія „Християнсько-соціальний союз“ (ХСС)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ХСС". Християнсько-соціальний союз - німецька політична партія, яка має своїх виборців винятково у Баварії.

Християнсько-соціальний союз (ХСС) було засновано 1945 року. Ця партія бере участь у виборах винятково на території Баварії. На федеральному рівні ХСС разом з Християнсько-демократичним союзом утворюють спільну фракцію в Бундестазі. ХСС вважається християнсько-консервативною партією. За кількістю членів ХСС посідає в Німеччині третє місце. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Голова ХДС Фрідріх Мерц вирушить в Україну

Голова ХДС Фрідріх Мерц вирушить в Україну 01.05.2022

Лідер опозиції у Німеччині Фрідріх Мерц продемонструє Україні підтримку з боку ФРН. Тим часом Федеральне відомство у кримінальних справах закликало нинішнього голову ХДС відкласти поїздку до Києва.
Опозиція критикує канцлера ФРН за недостатню допомогу Україні

Опозиція критикує канцлера ФРН за недостатню допомогу Україні 15.04.2022

На думку голови фракції ХДС/ХСС, cвоєю поведінкою канцлер ФРН ставить під загрозу згуртованість усієї спільноти держав щодо Росії.

Опозиція вимагає від німецького уряду чіткої позиції щодо України

Опозиція вимагає від німецького уряду чіткої позиції щодо України 03.02.2022

Лідери опозиційного блоку ХДС/ХСС вимагають від канцлера Німеччини Олафа Шольца сформулювати чітку позицію уряду щодо України перед його візитом до Москви. При цьому Росію німецькі консерватори ворогом не вважають.
Баварський прем'єр наразі виключає вступ України в НАТО

Баварський прем'єр наразі виключає вступ України в НАТО 22.01.2022

Маркус Зедер вказав, що питання вступу України в НАТО ще довго не перебуватиме на порядку денному. Він також застеріг від запровадження санкцій щодо "Північного потоку-2".

Головою Християнсько-демократичного союзу обраний Фрідріх Мерц

Головою Християнсько-демократичного союзу обраний Фрідріх Мерц 22.01.2022

Ексочільника фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріха Мерца обрали новим головою Християнсько-демократичного союзу.

Глава німецького МЗС вважає Північний потік-2 геостратегічним проєктом

Глава німецького МЗС вважає "Північний потік-2" геостратегічним проєктом 28.12.2021

Анналена Бербок не вважає "Північний потік-2" суто економічним проєктом, а заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі закликав послабити залежність Німеччини від газу з РФ.
У Німеччині партії нового уряду підписали коаліційну угоду

У Німеччині партії нового уряду підписали коаліційну угоду 07.12.2021

СДПН, Зелені та Вільні демократи, які сформують новий уряд ФРН, офіційно підписали угоду, що визначає основні завдання коаліції на найближчі чотири роки.
Майбутній канцлер Німеччини представив склад уряду

Майбутній канцлер Німеччини представив склад уряду 06.12.2021

У новому уряді Німеччини під керівництвом Олафа Шольца буде дотримана гендерна рівність. До його складу увійдуть 16 міністрів - вісім чоловіків і вісім жінок.

Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини 03.12.2021

Анґела Меркель офіційно залишає посаду канцлерки Німеччини, яку вона обіймала 16 років - з 2005 року. DW озирається на "еру Меркель".

Лашет склав з себе повноваження прем'єр-міністра Північного Рейну-Вестфалії

Лашет склав з себе повноваження прем'єр-міністра Північного Рейну-Вестфалії 25.10.2021

Новим прем’єром федеральної землі, як очікується, стане Гендрік Вюст.
Міністри оборони та економіки Німеччини відмовилися від мандатів у Бундестазі

Міністри оборони та економіки Німеччини відмовилися від мандатів у Бундестазі 10.10.2021

Аннеґрет Крамп-Карренбауер та Петер Альтмаєр вирішили добровільно поступитись своїми депутатськими мандатами у новому Бундестазі заради "зміни поколінь" у фракції ХДС/ХСС.
Армін Лашет нарешті привітав Олафа Шольца з перемогою СДПН на виборах

Армін Лашет нарешті привітав Олафа Шольца з перемогою СДПН на виборах 29.09.2021

Кандидат у канцлери ФРН від ХДС/ХСС Армін Лашет листом привітав кандидата від Соціал-демократичної партії Німеччини Олафа Шольца з перемогою його партії на виборах до Бундестагу.
Олаф Шольц хоче створити коаліцію без партії Меркель

Олаф Шольц хоче створити коаліцію без партії Меркель 27.09.2021

Кандидат на посаду канцлера від СДПН Олаф Шольц заявив, що його партія отримала мандат для створення нового уряду ФРН. Він додав, що донині правлячий блок ХДС/ХСС, який очолювала Анґела Меркель, має перейти в опозицію.
Німеччина після виборів до Бундестагу: алгоритм дій

Німеччина після виборів до Бундестагу: алгоритм дій 27.09.2021

Після виборів у Бундестаг і оголошення офіційних остаточних результатів, для обраних партій розпочинається непростий етап. Що на них чекає після виборів - в огляді DW.
Соціал-демократи перемогли на виборах до Бундестагу

Соціал-демократи перемогли на виборах до Бундестагу 27.09.2021

На виборах до Бундестагу перемогла СДПН, набравши 25,7 відсотка голосів. Блок ХДС/ХСС отримав 24,1 відсотка голосів, свідчать офіційні попередні результати.
Вибори в Німеччині: у баварських консерваторів - найгірший результат в історії

Вибори в Німеччині: у баварських консерваторів - найгірший результат в історії 26.09.2021

У Німеччині 26 вересня громадяни країни обирали новий склад Бундестагу. DW стежила за виборами та вела онлайн-хроніку подій (час київський).
Інші статті