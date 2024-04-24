Сунак у Берліні обговорить із Шольцом підтримку України

Британський прем'єр відвідає Берлін, де обговорить з канцлером питання військової допомоги Україні та посилення ППО в Європі.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у середу, 24 квітня, відвідає Берлін для зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz), під час якої вони обговорять серед іншого питання військової допомоги Україні.

Очікується, що дискусії будуть зосереджені на Україні, ситуації в Секторі Гази, а також на питанні оборонних витрат та спробі Німеччини посилити протиповітряну оборону НАТО в Європі, пише агенція AFP. Сунак і Шольц, ймовірно, обговорять спільний проєкт європейської протиповітряної оборони Sky Shield.

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Сунак: Підтримка України триватиме

Візит британського прем'єра до Берліна відбувається наступного дня після відвідин Варшави, де він пообіцяв поступово збільшити витрати Великобританії на оборону до 2,5 відсотків ВВП до 2030 року.

"Німеччина та Великобританія є двома країнами, які найбільше витрачають на оборону в Європі, і є двома країнами, які були в авангарді надання підтримки Україні. Я впевнений, що це триватиме", - заявив Сунак у столиці Польщі у вівторок.

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У Німеччині лунають заклики до більшої підтримки України

Напередодні зустрічі між канцлером і бринським прем'єром німецькі політики закликали до більшої підтримки України.

"Наступ Росії має бути зупинений усіма нами, нам також потрібні британці зі значно більшою відданістю", - заявила газеті Rheinische Post у середу голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), яка представляє Вільну демократичну партію Німеччини (ВДП).

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Голова Комітету у справах Європи в Бундестазі Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter), який є представником "зелених", також закликав до більшої підтримки України, адже, за його словами, підтримки США буде недостатньо. "Україна потребує швидкої допомоги, особливо у сфері протиповітряної оборони, щоб мати можливість захистити власне цивільне населення", - заявив він виданню Rheinische Post.

У опозиційній фракції ХДС/ХСС у Бундестазі перед зустріччю закликали Сунака натиснути на канцлера у питанні надання Україні німецьких крилатих ракет. "Пакет США тепер прямо закликає президента США Джо Байдена забезпечити ATACMS. Саме тому Сунак також повинен посилити тиск на Шольца, щоб він нарешті поставив Taurus", - сказав Rheinische Post експерт з оборони ХДС Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter).

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