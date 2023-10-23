Чи загрожує Німеччині зміна уряду?

Тиск на уряд Німеччини зростає. У понеділок, 23 жовтня, колишня політикиня опозиційної Лівої партії Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) оголосила про плани створити на початку 2024 року свою партію. Вважається, що вона претендуватиме на протестний електорат із середовища як лівих, так і ультраправих. Опитування оцінюють її потенціал від 20 до 27 процентних пунктів. Але партії ще немає, і багато оглядачів не вірять, що ці цифри обернуться реальними відсотками голосів виборців.

Тим не менш, мало хто сумнівається, що нова партія змішає політичні карти перед виборами у 2024 році на земельному та у 2025 - на федеральному рівнях. Для порівняння: у Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) зараз 14-15 процентних пунктів. Очолювана ним тристороння коаліція, яку за кольорами партій - СДПН, Зелених та лібералів - називають "світлофором", у жовтні 2023 року набрала б 38 відсотків і не змогла б сформувати уряд. Два роки тому за підсумками виборів до Бундестагу ці партії мали 52 відсотки.

Ліва політикиня Сара Ваґенкнехт вирішила створити власну партію Фото: Annegret Hilse/REUTERS

Навіщо Шольца закликають змінити уряд

На цьому тлі з опозиційного блоку ХДС/ХСС знову залунали заклики до СДПН змінити уряд та повернутися до моделі "великої коаліції", як це було під час трьох із чотирьох термінів правління канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel).

Глава Християнсько-соціального союзу (ХСС) і прем'єр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) 20 жовтня запропонував канцлеру Шольцу позбутися Зелених та лібералів у кабінеті міністрів та створити спільний "уряд національної розсудливості".

Глава більшого сестринського Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) відреагував стримано, хоча ще кілька тижнів тому сам пропонував те саме. На політичних кухнях у Берліні кажуть, що в разі зміни уряду Мерц міг би стати віцеканцлером та міністром фінансів та економіки. Приводом для нових чуток стало те, що Шольц днями запрошував Мерца у відомство канцлера. Центральною темою їхньої зустрічі була ситуація зі збільшеним потоком мігрантів до Німеччини.

Читайте також: ФРН змінює курс: біженцям з України час іти працювати

Лідер християнських демократів Фрідріх Мерц ще кілька тижнів тому пропонував повернутись до "великої коаліції" із соціал-демократами Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Ультраправі зміцнюють позиції на тлі міграції

Міграція - один із головних викликів перед урядом Шольца та одна з причин падіння популярності його уряду. Крім мільйона біженців з України, до Німеччини прагнуть сотні тисяч мігрантів з інших регіонів світу - у тому числі нелегально. За офіційними даними, за час між січнем і вересням цього року до ФРН нелегально потрапили понад 92 тисячі громадян інших країн. Це найвищий показник за такий період, починаючи від 2016 року, коли у ФРН була попередня міграційна криза.

Опозиційні консерватори пропонують Шольцу допомогу в ухваленні обмежувальних законів, на які не готові піти Зелені. Сам канцлер в інтерв'ю журналу Der Spiegel у числі за 21 жовтня заявив, що Німеччина рішуче й послідовніше депортуватиме тих, хто не має права на перебування в країні. Ухвалення закону очікується найближчими днями. Загалом тональність виступів Шольца на тему міграції після нещодавніх виборів у федеральних землях Баварія та Гессен, на яких його партія СДПН програла більше за інших, стала жорсткішою.

Читайте також: Шольц виступає за масову депортацію нелегальних мігрантів

Чартерний рейс Лейпциг-Кабул: поліція супроводжує афганця, якого депортують з Німеччини в Афганістан Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Дострокові вибори малоймовірні

При цьому оглядачі в німецьких ЗМІ називають "абсурдною" з партійної точки зору ситуацію, за якої опозиційний блок ХДС/ХСС, який зараз із 30 відсотками лідирує в опитуваннях громадської думки, пропонує себе як "молодший партнер" соціал-демократам, чия підтримка з боку виборців в даний момент є вдвічі меншою.

У будь-якому випадку варіант дострокових виборів до Бундестагу вважається в політичних колах малоймовірним, оскільки це може закріпити успіх ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Зараз АдН посідає в опитуваннях друге місце на рівні приблизно 21-22 процентних пункти. І цей загальнонімецький результат багато в чому став можливим завдяки східним землям колишньої НДР. Там ультраправі нещодавно вийшли у лідери політичних симпатій - у них понад третина потенційних голосів.

Лідери АдН радіють результатам виборів у Гессені Фото: Helmut Fricke/dpa/picture alliance

Суперечки в коаліції - одна з причин падіння рейтингу

Успіх "Альтернативи для Німеччини" - результат у тому числі загального падіння популярності правлячої коаліції на чолі із Шольцом. Сам канцлер в інтерв'ю Der Spiegel визнав проблеми. "Усередині правлячої коаліції ми дозволили собі вести абсурдну довгу суперечку про політичні рішення", - сказав Шольц і закликав "покласти цьому край".

Спорів усередині коаліції справді було чимало. Один із свіжих прикладів - уряд довго не міг ухвалити закон на підтримку економіки, оскільки міністр у справах сім'ї, членкиня партії "Союз-90/Зелені", вимагала передбачити більшу суму на дитячі виплати, на що не погоджувався міністр фінансів, голова Вільної демократичної партії (ВДП) . Компроміс було знайдено, але з багатомісячним запізненням та втратами для іміджу партнерів по правлячій коаліції.

Чи чекати на цьому тлі швидкої зміни уряду Німеччини, але при цьому збереження Шольца в кріслі канцлера? У це не вірять не лише оглядачі. Глава ХДС Фрідріх Мерц також сумнівається. Виступаючи на форумі молодіжного крила партії в суботу, 21 жовтня, Мерц назвав завданням змінити тристоронню коаліцію "найпізніше у 2025 році" - коли відбудуться вибори до Бундестагу. У пресслужбі уряду Шольца у відповідь на запитання журналістів, як там ставляться до пропозицій консерваторів змінити коаліцію, коротко відповіли: "Ніяк".