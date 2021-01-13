Меркель закликала владу РФ негайно звільнити Навального

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала російську владу звільнити опозиціонера Олексія Навального. "Звичайно, я закликаю негайно звільнити пана Навального. Федеральний уряд вважає, що це було б правильним. І дуже терміново", - заявила Меркель на пресконференції в Берліні в четвер, 21 січня.

Отруєння Навального

18 січня Олексія Навального засудили до 30 діб арешту в Росії, куди він прибув з Берліна. У Німеччині Навальний провів понад чотири місяці, лікуючись та відновлюючись після отруєння речовиною групи "Новачок" в Росії.

Приводом для затримання Навального є справа "Ів Роше". Представники Федеральної служби покарань Росії(ФСВП) заявили, що опозиціонер перебував у розшуку за порушення умовного терміну покарання у цій справі.

Навальний звинувачує в спробі свого вбивства президента РФ Володимира Путіна і Федеральну службу безпеки (ФСБ). Понад 50 країн - учасниць Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) закликали Росію розслідувати отруєння політика. Журналісти Bellingcat і The Insider опублікували розслідування про групу можливих співробітників ФСБ, ймовірно, причетних до отруєння. Влада РФ заперечує всі звинувачення. ЄС і Великобританія запровадили санкції за отруєння Навального. Із закликом щодо його звільнення виступили ЄС, НАТО, США та інші країни. Штаби Навального по всій країні готують мітинги на 23 січня.

Як повідомлялося, 19 січня Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального оприлюднив розслідування про палац на узбережжі Чорного моря, який, як стверджують автори, належить президенту Росії Володимиру Путіну. Розслідувачі оцінили вартість об'єкта в 100 мільярдів рублів (понад один мільярд євро). За їхніми даними, палац був збудований та утримується коштом двох державних компаній - "Роснефть" і "Транснефть", які очолюють найближчі друзі Путіна - Ігор Сєчин та Микола Токарєв. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заперечує наявність у Володимира Путіна цієї резиденції.