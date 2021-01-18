 В Європарламенті закликають до нових санкцій проти РФ через арешт Навального | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2021

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В Європарламенті закликають до нових санкцій проти РФ через арешт Навального

Євродепутати розкритикували арешт російського опозиціонера Олексія Навального та закликають запровадити нові санкції проти Росії. Деякі з них наполягають на зупинці будівництва "Північного потоку-2".

У Європарламенті вимагають нових санкцій щодо РФ через арешт Олексія Навального

У Європарламенті вимагають нових санкцій щодо РФ через арешт Олексія Навального

В Європарламенті закликають запровадити нові санкції проти Росії через арешт опозиціонера Олексія Навального. Відповідну резолюцію можуть ухвалити 22 січня.

Затримання Навального є "явним порушенням міжнародного права", заявив у вівторок, 19 січня, під час дебатів у Європарламенті голова комітету із закордонних справ Девід Макаллістер, передає інформагенція AFP. Арешт Навального після повернення до Москви був "неприйнятним", зазначила депутатка від соціал-демократів Ізабель Сантуш. "Відповідальні за арешт повинні бути включені до санкційного списку", - наголосила вона.

Німецький євродепутат Сергій Лагодинський (Sergey Lagodinsky), який відповідає у фракції Зелених за питання відносин з Росією, закликав уряди ФРН та німецької землі Мекленбург-Передня Померанія зупинити будівництво "Північного потоку-2" у відповідь на арешт Навального.

Неприйнятним арешт російського опозиціонера назвав і верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, який брав участь у дебатах. "Права пана Навального повинні поважатися безумовно, і будь-яке застосування правосуддя з політичною метою є абсолютно неприпустимим", - наголосив він. При цьому Боррель зазначив, що будь-які рішення щодо санкцій проти Росії входять до компетенції Ради ЄС.

За словами Борреля, питання щодо реакції на аршет Навального буде включено до порядку денного Ради ЄС із закордонних справ 25 січня. "Європейський Союз готовий вдатися до всіх засобів, включаючи обмежувальні заходи, якщо держави-члени вважатимуть, що ці заходи необхідні", - сказав він.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня на паспортному контролі, коли опозиціонер прилетів з Берліна до Москви. 18 січня його засудили до 30 діб арешту - до 15 лютого.

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