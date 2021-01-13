Меркель засудила затримання Олексія Навального в Росії

Німецький уряд закликав Москву звільнити Навального та розкрити обставини його отруєння. Євросоюз заявив, що стежитиме за розвитком подій навколо опозиціонера та врахує це під час формування своєї політики щодо Росії.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) різко засудила затримання опозиційного російського політика Олексія Навального та вимагає його негайного звільнення. Про це в понеділок, 18 січня, повідомив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Російська влада затримала жертву замаху на вбивство за допомогою хімічної зброї, а не злочинців", - зазначив Зайберт. Німецький уряд закликає Москву негайно звільнити Навального, а також повністю розкрити обставини нападу із застосуванням хімічної зброї на російській території.
Зайберт також нагадав, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав судовий вирок, за яким був затриманий Навальний, свавільним і необґрунтованим. ЄСПЛ присудив Навальному виплату компенсації. "Обвинувачення пана Навального у порушенні умов випробувального терміну, накладених на основі цього свавільного вироку, є порушенням принципу верховенства права", - сказав речник німецького уряду, цитує інформагенція dpa.
Євросоюз своєю чергою також засудив затримання Навального та закликав негайно звільнити опозиціонера. "Політизація судової системи є неприпустимою, і права пана Навального мають бути дотримані. Ми також закликаємо російську владу негайно звільнити всіх журналістів й громадян, затриманих у зв'язку з висвітленням повернення пана Навального та його підтримкою", - йдеться у заві від імені Євросоюзу верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.
Боррель наголосив, що Брюссель уважно стежитиме за розвитком подій і враховуватиме його "під час формування своєї політики стосовно Росії".
Як повідомлялося, 18 січня Олексія Навального засудили до 30 діб арешту. Напередодні він прибув рейсом з Берліна, у Німеччині Навальний провів понад чотири місяці, лікуючись та відновлюючись після отруєння речовиною групи "Новачок".
Приводом для затримання Навального є справа "Ів Роше". Ще у 2014 році Замоскворецький суд Москви визнав Навального і його брата Олега винними в особливо великому і великому шахрайстві у цій справі. Як стверджує слідство, вони вкрали в компанії значні суми коштів. Олексія Навального засудили до 3,5 позбавлення волі умовно і п'яти років випробувального терміну. У серпні 2017 року призначений Навальному випробувальний термін був продовжений до кінця грудня 2020 року.
У ФСВП зазначили, що Навальний був зобов'язаний з'являтися на реєстрацію в інспекцію два рази на місяць. Виклики в інспекцію були припинені на час проходження ним лікування в берлінській клініці Charite. Однак він виписався з клініки 23 вересня 2020 року, але з жовтня до кінця випробувального терміну не прийшов на реєстрацію, чим порушив умови, стверджують у ФСВП.
У жовтні 2017 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив, що вирок суду у справі "Ів Роше" був свавільним і необґрунтованим, і присудив виплатити братам Навальним компенсації на загальну суму в 76 тисяч євро і 460 тисяч рублів.
9 квітня 2019 року ЄСПЛ ухвалив ще одне рішення за позовом Олексія Навального, визнавши незаконним домашній арешт, під яким той перебував протягом більш ніж десяти місяців у 2014 році. Суд постановив, що Росія порушила право на свободу та особисту недоторканність і право на свободу зібрань та об'єднань, і зобов'язав її виплатити 20 тисяч євро як моральну компенсацію. Навальний піддався переслідуванню як відомий політичний активіст, а метою переслідування було придушення політичного плюралізму в РФ, зазначалося в ухвалі суду.