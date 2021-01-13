Меркель засудила затримання Олексія Навального в Росії

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) різко засудила затримання опозиційного російського політика Олексія Навального та вимагає його негайного звільнення. Про це в понеділок, 18 січня, повідомив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Російська влада затримала жертву замаху на вбивство за допомогою хімічної зброї, а не злочинців", - зазначив Зайберт. Німецький уряд закликає Москву негайно звільнити Навального, а також повністю розкрити обставини нападу із застосуванням хімічної зброї на російській території.

Зайберт також нагадав, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав судовий вирок, за яким був затриманий Навальний, свавільним і необґрунтованим. ЄСПЛ присудив Навальному виплату компенсації. "Обвинувачення пана Навального у порушенні умов випробувального терміну, накладених на основі цього свавільного вироку, є порушенням принципу верховенства права", - сказав речник німецького уряду, цитує інформагенція dpa.

Євросоюз своєю чергою також засудив затримання Навального та закликав негайно звільнити опозиціонера. "Політизація судової системи є неприпустимою, і права пана Навального мають бути дотримані. Ми також закликаємо російську владу негайно звільнити всіх журналістів й громадян, затриманих у зв'язку з висвітленням повернення пана Навального та його підтримкою", - йдеться у заві від імені Євросоюзу верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

Боррель наголосив, що Брюссель уважно стежитиме за розвитком подій і враховуватиме його "під час формування своєї політики стосовно Росії".

Арешт Олексія Навального

Як повідомлялося, 18 січня Олексія Навального засудили до 30 діб арешту. Напередодні він прибув рейсом з Берліна, у Німеччині Навальний провів понад чотири місяці, лікуючись та відновлюючись після отруєння речовиною групи "Новачок".

Приводом для затримання Навального є справа "Ів Роше". Ще у 2014 році Замоскворецький суд Москви визнав Навального і його брата Олега винними в особливо великому і великому шахрайстві у цій справі. Як стверджує слідство, вони вкрали в компанії значні суми коштів. Олексія Навального засудили до 3,5 позбавлення волі умовно і п'яти років випробувального терміну. У серпні 2017 року призначений Навальному випробувальний термін був продовжений до кінця грудня 2020 року.

У ФСВП зазначили, що Навальний був зобов'язаний з'являтися на реєстрацію в інспекцію два рази на місяць. Виклики в інспекцію були припинені на час проходження ним лікування в берлінській клініці Charite. Однак він виписався з клініки 23 вересня 2020 року, але з жовтня до кінця випробувального терміну не прийшов на реєстрацію, чим порушив умови, стверджують у ФСВП.

Рішення ЄСПЛ

У жовтні 2017 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив, що вирок суду у справі "Ів Роше" був свавільним і необґрунтованим, і присудив виплатити братам Навальним компенсації на загальну суму в 76 тисяч євро і 460 тисяч рублів.

9 квітня 2019 року ЄСПЛ ухвалив ще одне рішення за позовом Олексія Навального, визнавши незаконним домашній арешт, під яким той перебував протягом більш ніж десяти місяців у 2014 році. Суд постановив, що Росія порушила право на свободу та особисту недоторканність і право на свободу зібрань та об'єднань, і зобов'язав її виплатити 20 тисяч євро як моральну компенсацію. Навальний піддався переслідуванню як відомий політичний активіст, а метою переслідування було придушення політичного плюралізму в РФ, зазначалося в ухвалі суду.