 Китай став найважливішим торговельним партнером Євросоюзу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2021

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Китай став найважливішим торговельним партнером Євросоюзу

КНР обійшла США за показником обсягів торгівлі з Європейським Союзом. На третьому місці в списку найважливіших торговельних партнерів ЄС опинилася Великобританія.

Експорт з Китаю

Китайський порт Циндао на узбережжі Жовтого моря

Китай протягом 2020 року вийшов на перше місце в списку найважливіших торговельних партнерів Європейського Союзу, випередивши Сполучені Штати Америки. Торік обсяг зовнішньоторговельного товарообігу ЄС з КНР становив 586 мільярдів євро, повідомило в понеділок, 15 лютого, європейське статистичне відомство Євростат у Люксембурзі.

Попри пов'язані з пандемією труднощі, показники товарообігу ЄС і Китаю в 2020 році знову виросли. При цьому обсяг європейського експорту в Китай зріс на 2,2 відсотка до 202,5 ​​мільярда євро, а імпорту з КНР - на 5,6 відсотка до 383,5 мільярда євро, підрахували в Євростаті.

Торгівля зі США скоротилася

Обсяг торгівлі з США за той же період досяг 555 мільярдів євро. Загалом за підсумками минулого року експорт Євросоюзу до США скоротився на 8,2 відсотка до 353 мільярдів євро, а імпорт американських товарів і послуг знизився на 13,2 відсотка до 202 мільярди євро. Водночас позитивне торговельне сальдо ЄС в торгівлі з США залишилося практично на попередньому рівні - близько 151 мільярда євро.

Як зазначає відомство, китайська економіка значно швидше відновлюється від наслідків поширення коронавірусу, ніж американська. Крім того, зниження обсягів торгівлі з США пов'язано зі ввізними митами на європейські товари, запроваджені колишнім президентом США Дональдом Трампом, а також заходами ЄС.

В цілому криза, пов'язана з пандемією, вкрай негативно позначилася на торговельному балансі ЄС. Загалом торік 27 країн ЄС експортували товарів на 1,93 трильйона євро - на 9,4 відсотка менше, ніж в 2019-му. Загальний обсяг імпорту знизився на 11,6 відсотка до 1,71 трильйона євро.

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На третьому місці - Великобританія

Після Brexit істотно скоротилася і торгівля країн ЄС з Великобританією. Хоча Сполучене Королівство протягом 2020 року, залишилося де-факто частиною європейського внутрішнього ринку, як експорт, так й імпорт ЄС з цієї країни скоротилися більш ніж на 13 відсотків. Попри це Великобританія стала третім за обсягами торгівлі - 445 мільярдів євро - партнером Євросоюзу після Китаю і США. За нею йдуть Швейцарія, Росія і Туреччина, підрахували в Євростаті.

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