Шок у Великобританії від Brexit: бутерброд з шинкою до ЄС уже не ввезеш

Британський бізнес шокований торговельними перепонами та бюрократією після виходу Великобританії з ЄС. Експерти прогнозують, що наслідки Brexit будуть відчутні ще впродовж багатьох років.
Ця сцена на поромній переправі у голландському порту Гук-ван-Голланд поблизу Роттердама краще ілюструє остаточний вихід Великобританії з ЄС, ніж та чи інша політична заява останніх місяців. Працівник нідерландської митниці забирає в британського водія бутерброди з шинкою, що він віз із собою з Великобританії. "Певні продукти харчування, як-то м'ясо, фрукти, овочі, рибу тощо більше не дозволено завозити в ЄС", - пояснює митник шокованому чоловікові. Той запитує, чи можна йому викинути шинку і залишити собі бутерброди з маслом. "Ні, все конфісковано. Вітаємо з Brexit, вибачайте", - каже працівник митниці.
Останніми днями в британських ЗМІ можна побачити численні повідомлення про буцімто неочікувані наслідки угоди про Brexit. Видання Daily Mail пише про "Brexit-бюрократію в портах" та показує порожні полиці в супермаркетах, на яких бракує салату, цвітної капусти чи апельсинів.
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Британська мережа магазинів Marks&Spencer, представлена також у країнах ЄС, повідомила про проблеми в продуктових відділах магазинів у Парижі через те що не має права завозити продукти власного виробництва з Великобританії. Тоді як представники британських виробників в ефірах телеканалів вимагають додаткових переговорів уряду Великобританії з ЄС.
Тим часом віцепрем'єр Великобританії Майкл Гоув попередив про подальші "суттєві затримки на кордонах", адже там буде більше вантажівок і більше перевірок.
Поромні порти на кшталт французького Кале від початку року завантажені лише на 25 відсотків від звичного транспортного потоку. Щойно запаси на складах компаній спорожніють і транспортний потік на північному узбережжі Франції досягне звичного рівня, проблем, радше за все, побільшає.
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Французька поліція уже попередила, що буде тепер серйозно контролювати транспорт з Великобританії, адже перехідний період після Brexit, коли щодо Великобританії застосовувалися ті самі правила, що й до країн ЄС, з нового року завершився. Оператор поромів DFDS уже зараз повідомляє про велике число вантажівок, які не пропускають через відсутність необхідних паперів або не ті документи, що потрібні.
Особливо відчутними наслідки остаточного виходу Великобританії з внутрішнього ринку ЄС можуть стати для підприємств, що спеціалізують на онлайн-торгівлі. Одна з таких британських компаній - Hurricane - очікує, що наслідки зміни податкових правил (зокрема, щодо податку на додану вартість) та появи інших перепон стануть відчутні лише найближчими тижнями.
"За перші півтора тижні ми побачили лише верхівку айсберга", - каже представник Hurricane Мартін Палмер. Особливо це стосується фірм, які використовують Великобританію як розподільчу базу для торгівлі з ЄС.
Приміром, на ввезені в Великобританію джинси з Бангладеш потрібно сплачувати мито. За новими правилами, якщо ці джинси продаватимуться в ЄС, на них доведеться сплачувати ще одне мито. Адже без сплати мита в ЄС можна ввозити лише товари, які наполовину виготовлені в Великобританії.
Тож онлайн-торгівля одягом чи технікою з Великобританії в ЄС тепер може стати невигідною. Доставку товарів у ЄС уже призупинили деякі відомі британські мережі магазинів на кшталт John Lewis чи Fortnum & Mason.
Наприкінці минулого року очільник британської податкової служби, виступаючи перед парламентом, повідомив, що очікує додаткового навантаження на британську економіку через вихід з ЄС на рівні близько семи мільярдів фунтів на рік. Приблизно стільки ж становив внесок країни до спільної скарбниці ЄС, коли вона була його членом.
Так чи інакше, але вихід країни з митного союзу з ЄС означає, що потрібно заповнювати митні декларації, а також документи щодо походження продуктів, ветеринарні довудки, сертифікати відповідності стандартам тощо. Бізнесові спілки називають це адміністративним жахом.
Девід Хеніг з експертної групи UK Trade Forum, що спеціалізується на питаннях зміни правил торгівлі між Великобританією та ЄС після Brexit, називає те, що сталося 1 січня, "найбільшою зміною у торговельних відносинах між країнами-сусідками за один день". За його словами, британський уряд, з одного боку, не вказав бізнесу на проблеми, що на них чекають. З іншого боку, самі компанії не розуміли, що членство Великобританії з ЄС було основою вільної торгівлі з континентом, каже він.
Хеніг прогнозує зміни. "Дехто вже зараз припиняє експорт, хтось зробить це пізніше - через підвищення витрат та адміністративне навантаження", - каже експерт. За словами Хеніга, деякі наслідки Brexit можна буде побачити лише пізніше - протягом наступних п'яти-десяти. Приміром, експерт очікує, що автовиробники залишать Великобританію лише тоді, коли виробництво там стане неприбутковим.
Експерт вважає, що британський уряд повинен більше підтримувати бізнес та домовлятися з ЄС про спрощений контроль на кордонах. Утім, суттєві зміни в нещодавно підписаній торговельній угоді між Великобританією та ЄС, перемовини щодо якої тривали місяцями, Хеніг вважає нереалістичними. "Завжди було зрозуміло, що будуть величезні проблеми", - каже він.
Із ратифікацією угоди Європарламентом, процедуру якої ще не завершено, проблем, судячи зі всього, бути не має. Голова профільного комітету, німець Бернд Ланґе (Bernd Lange) днями заявив, що в комітеті задоволені угодою і хочуть уважно прочитати понад 1200 сторінок тексту, які вона містить.