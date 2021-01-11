Шок у Великобританії від Brexit: бутерброд з шинкою до ЄС уже не ввезеш

Ця сцена на поромній переправі у голландському порту Гук-ван-Голланд поблизу Роттердама краще ілюструє остаточний вихід Великобританії з ЄС, ніж та чи інша політична заява останніх місяців. Працівник нідерландської митниці забирає в британського водія бутерброди з шинкою, що він віз із собою з Великобританії. "Певні продукти харчування, як-то м'ясо, фрукти, овочі, рибу тощо більше не дозволено завозити в ЄС", - пояснює митник шокованому чоловікові. Той запитує, чи можна йому викинути шинку і залишити собі бутерброди з маслом. "Ні, все конфісковано. Вітаємо з Brexit, вибачайте", - каже працівник митниці.

Неочікувані наслідки?

Останніми днями в британських ЗМІ можна побачити численні повідомлення про буцімто неочікувані наслідки угоди про Brexit. Видання Daily Mail пише про "Brexit-бюрократію в портах" та показує порожні полиці в супермаркетах, на яких бракує салату, цвітної капусти чи апельсинів.

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Британська мережа магазинів Marks&Spencer, представлена також у країнах ЄС, повідомила про проблеми в продуктових відділах магазинів у Парижі через те що не має права завозити продукти власного виробництва з Великобританії. Тоді як представники британських виробників в ефірах телеканалів вимагають додаткових переговорів уряду Великобританії з ЄС.

Порожні полиці в магазині британської мережі Marks&Spencer в Парижі

Тим часом віцепрем'єр Великобританії Майкл Гоув попередив про подальші "суттєві затримки на кордонах", адже там буде більше вантажівок і більше перевірок.

Поромні порти на кшталт французького Кале від початку року завантажені лише на 25 відсотків від звичного транспортного потоку. Щойно запаси на складах компаній спорожніють і транспортний потік на північному узбережжі Франції досягне звичного рівня, проблем, радше за все, побільшає.

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Французька поліція уже попередила, що буде тепер серйозно контролювати транспорт з Великобританії, адже перехідний період після Brexit, коли щодо Великобританії застосовувалися ті самі правила, що й до країн ЄС, з нового року завершився. Оператор поромів DFDS уже зараз повідомляє про велике число вантажівок, які не пропускають через відсутність необхідних паперів або не ті документи, що потрібні.

У фокусі - онлайн-торгівля

Особливо відчутними наслідки остаточного виходу Великобританії з внутрішнього ринку ЄС можуть стати для підприємств, що спеціалізують на онлайн-торгівлі. Одна з таких британських компаній - Hurricane - очікує, що наслідки зміни податкових правил (зокрема, щодо податку на додану вартість) та появи інших перепон стануть відчутні лише найближчими тижнями.

На поромній переправі в Кале очікують затримок через нові правила після Brexit

"За перші півтора тижні ми побачили лише верхівку айсберга", - каже представник Hurricane Мартін Палмер. Особливо це стосується фірм, які використовують Великобританію як розподільчу базу для торгівлі з ЄС.

Приміром, на ввезені в Великобританію джинси з Бангладеш потрібно сплачувати мито. За новими правилами, якщо ці джинси продаватимуться в ЄС, на них доведеться сплачувати ще одне мито. Адже без сплати мита в ЄС можна ввозити лише товари, які наполовину виготовлені в Великобританії.

Тож онлайн-торгівля одягом чи технікою з Великобританії в ЄС тепер може стати невигідною. Доставку товарів у ЄС уже призупинили деякі відомі британські мережі магазинів на кшталт John Lewis чи Fortnum & Mason.

Адміністративний жах

Наприкінці минулого року очільник британської податкової служби, виступаючи перед парламентом, повідомив, що очікує додаткового навантаження на британську економіку через вихід з ЄС на рівні близько семи мільярдів фунтів на рік. Приблизно стільки ж становив внесок країни до спільної скарбниці ЄС, коли вона була його членом.

Так чи інакше, але вихід країни з митного союзу з ЄС означає, що потрібно заповнювати митні декларації, а також документи щодо походження продуктів, ветеринарні довудки, сертифікати відповідності стандартам тощо. Бізнесові спілки називають це адміністративним жахом.

Британський бізнес прагне змін в угоді про вільну торгівлю між Великобританією та ЄС

Девід Хеніг з експертної групи UK Trade Forum, що спеціалізується на питаннях зміни правил торгівлі між Великобританією та ЄС після Brexit, називає те, що сталося 1 січня, "найбільшою зміною у торговельних відносинах між країнами-сусідками за один день". За його словами, британський уряд, з одного боку, не вказав бізнесу на проблеми, що на них чекають. З іншого боку, самі компанії не розуміли, що членство Великобританії з ЄС було основою вільної торгівлі з континентом, каже він.

Хеніг прогнозує зміни. "Дехто вже зараз припиняє експорт, хтось зробить це пізніше - через підвищення витрат та адміністративне навантаження", - каже експерт. За словами Хеніга, деякі наслідки Brexit можна буде побачити лише пізніше - протягом наступних п'яти-десяти. Приміром, експерт очікує, що автовиробники залишать Великобританію лише тоді, коли виробництво там стане неприбутковим.

Бізнес вимагає нових переговорів

Експерт вважає, що британський уряд повинен більше підтримувати бізнес та домовлятися з ЄС про спрощений контроль на кордонах. Утім, суттєві зміни в нещодавно підписаній торговельній угоді між Великобританією та ЄС, перемовини щодо якої тривали місяцями, Хеніг вважає нереалістичними. "Завжди було зрозуміло, що будуть величезні проблеми", - каже він.

Із ратифікацією угоди Європарламентом, процедуру якої ще не завершено, проблем, судячи зі всього, бути не має. Голова профільного комітету, німець Бернд Ланґе (Bernd Lange) днями заявив, що в комітеті задоволені угодою і хочуть уважно прочитати понад 1200 сторінок тексту, які вона містить.