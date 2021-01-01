 У Китаї запрацювала система продажу сертифікатів на викиди CO2 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2021

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Новини

У Китаї запрацювала система продажу сертифікатів на викиди CO2

Система продажу сертифікатів на викиди вуглекислого газу почала працювати у Китаї. На початку дозволи будуть обов'язковими лише для енергетичних підприємств.

Вугільна електростанція в місті Хуайнань в Китаї

Вугільна електростанція в місті Хуайнань в Китаї

У Китаї в понеділок, 1 лютого, почала працювати система торгівлі правами на забруднення навколишнього середовища вуглекислим газом. Таким чином компанії, що забруднюють середовище парниковими газами, муситимуть платити за право викидати їх у повітря. Водночас вони матимуть право продавати такі дозволи, в разі, якщо їхні викиди будуть меншими за викуплені ними обсяги.

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Китай прагне стати кліматично нейтральним

Спочатку купувати відповідні сертифікати на викиди CO2 будуть змушені близько 2200 підприємств у сфері енергетики. Загальний обсяг їхніх викидів вуглекислого газу в атмосферу складає більше 26 тисяч тонн парникових газів щороку.

КНР є найбільшим у світі забруднювачем повітря вуглекислим газом. Але нині Пекін декларує свій намір змінити цю ситуацію. Згідно з планами влади Китаю, країна має стати кліматично нейтральною до 2060 року.

Німеччина поширює збори за CO2 на сфери транспорту та опалення

Система, схожа на запроваджену в Китаї, діє в Європейському Союзі з 2005 року. У Німеччині з початку цього року такі вимоги стосуються газових і нафтових компаній. Витрати при цьому лягають на споживачів, адже ці заходи призведуть до подорожчання бензину та мазуту для опалення. Отже, крім промислових виробників, дія зборів за CO2 поширилася на сфери транспорту та опалення будівель.

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За допомогою нових зборів німецька влада хоче стимулювати компанії інвестувати в заходи задля захисту клімату, а споживачів - використовувати менше газу та нафтопродуктів. Нововвдення були запроваджені з метою досягнення кліматичних цілей, які світова спільнота поставила перед собою в Паризькій кліматичній угоді. Країни Євросоюзу домовилися про скорочення шкідливих викидів в атмосферу до 2030 року не менше, ніж на 55 відсотків, порівняно з рівнем 1990 року для досягнення цілей Паризької кліматичної угоди.

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