Британський експорт до ЄС у січні 2021 року різко обвалився

У січні цього року внаслідок виходу Сполученого Королівства з митного союзу та спільного ринку Євросоюзу стрімко впав обсяг експорту з Великобританії до ЄС. Згідно з оприлюдненими в неділю, 7 лютого, даними британської Асоціації автоперевізників (RHA), у січні 2021 року експорт з Великобританії в країни ЄС скоротився на 68 відсотків порівняно з торішнім показником.

Такі дані RHA озвучив виконавчий директор асоціації Річард Бернетт в інтерв'ю газеті Observer. Хоч у керівництві RHA почасти пояснюють істотне скорочення обсягів вивозу товарів зі Сполученого Королівства до ЄС нинішньою пандемією коронавірусу, однак значно вагомішим фактором стала бюрократична тяганина та запровадження процедури контролю товарів, чого раніше не було.

Читайте також: Шок у Великобританії від Brexit: бутерброд з шинкою до ЄС уже не ввезеш

За словами Бернетта, RHA ще раніше застерігала британський уряд від можливих негативних торговельних наслідків Brexit, закликаючи урядовців відшукати шляхи, котрі краще б регламентували б торговельні відносини з Євросоюзом, однак заклики RHA залишилися непочутими.

Читайте також: "Розбиває серце": з початку пандемії у Великобританії знищили 50 мільйонів літрів пива

"На мою думку, те, що міністри вирішили не прислухатися до промисловості та експертів, вкрай розчаровує та дратує", - сказав Бернетт.

Він зокрема вказав на те, що тепер багато вантажівок, котрі прибувають з вантажем з Європейського Союзу до Сполученого Королівства, повертаються до ЄС порожніми, адже нині чимало британських компаній навіть не намагаються експортувати до ЄС. Ще одним вагомим недоліком, на думку керівництва RHA, є значний брак британських митників. За словами Бернетта, натепер в Великобританії працює близько 10 тисяч митників, що становить лише одну п'яту від необхідної, за підрахунками RHA, кількості таких службовців.

Читайте також: Влада Північної Ірландії призупинила Brexit-перевірки на кордоні

Тим часом у Британській портовій асоціації повідомили виданню Observer, що наведені RHA дані щодо скорочення обсягу імпорту до ЄС "приблизно відповідають" зафіксованим показникам товарообігу. Натомість в британському уряді відмовилися визнавати дані RHA, наголошуючи, що ситуація з зовнішньоторговельною активністю "нормальна", цитує інформагенція Reuters речника уряду Великобританії.

Нагадаємо, членство Великобританії в Європейському Союзі було припинено в ніч з 31 січня на 1 лютого 2020 року. Після цього протягом 11 місяців ЄС і британський уряд намагалися погодити нові умови торговельної співпраці сторін. Відповідну угоду було укладено лише 24 грудня 2020 року. З 1 січня 2021 року перехідний період після Brexit завершився і Великобританія припинила бути частиною митного союзу та спільного ринку ЄС.