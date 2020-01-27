Британський експорт до ЄС у січні 2021 року різко обвалився

У січні цього року внаслідок виходу Сполученого Королівства з митного союзу та спільного ринку Євросоюзу стрімко впав обсяг експорту з Великобританії до ЄС. Згідно з оприлюдненими в неділю, 7 лютого, даними британської Асоціації автоперевізників (RHA), у січні 2021 року експорт з Великобританії в країни ЄС скоротився на 68 відсотків порівняно з торішнім показником.
Такі дані RHA озвучив виконавчий директор асоціації Річард Бернетт в інтерв'ю газеті Observer. Хоч у керівництві RHA почасти пояснюють істотне скорочення обсягів вивозу товарів зі Сполученого Королівства до ЄС нинішньою пандемією коронавірусу, однак значно вагомішим фактором стала бюрократична тяганина та запровадження процедури контролю товарів, чого раніше не було.
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За словами Бернетта, RHA ще раніше застерігала британський уряд від можливих негативних торговельних наслідків Brexit, закликаючи урядовців відшукати шляхи, котрі краще б регламентували б торговельні відносини з Євросоюзом, однак заклики RHA залишилися непочутими.
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"На мою думку, те, що міністри вирішили не прислухатися до промисловості та експертів, вкрай розчаровує та дратує", - сказав Бернетт.
Він зокрема вказав на те, що тепер багато вантажівок, котрі прибувають з вантажем з Європейського Союзу до Сполученого Королівства, повертаються до ЄС порожніми, адже нині чимало британських компаній навіть не намагаються експортувати до ЄС. Ще одним вагомим недоліком, на думку керівництва RHA, є значний брак британських митників. За словами Бернетта, натепер в Великобританії працює близько 10 тисяч митників, що становить лише одну п'яту від необхідної, за підрахунками RHA, кількості таких службовців.
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Тим часом у Британській портовій асоціації повідомили виданню Observer, що наведені RHA дані щодо скорочення обсягу імпорту до ЄС "приблизно відповідають" зафіксованим показникам товарообігу. Натомість в британському уряді відмовилися визнавати дані RHA, наголошуючи, що ситуація з зовнішньоторговельною активністю "нормальна", цитує інформагенція Reuters речника уряду Великобританії.
Нагадаємо, членство Великобританії в Європейському Союзі було припинено в ніч з 31 січня на 1 лютого 2020 року. Після цього протягом 11 місяців ЄС і британський уряд намагалися погодити нові умови торговельної співпраці сторін. Відповідну угоду було укладено лише 24 грудня 2020 року. З 1 січня 2021 року перехідний період після Brexit завершився і Великобританія припинила бути частиною митного союзу та спільного ринку ЄС.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британці куплять менше німецьких авто
До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Нові шанси для товарів Made in UK
Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Машинобудівників турбує збут
Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Франкфурт чекає на банкірів з Лондона
Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Злиття бірж під питанням
Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британські туристи залишаться вдома
Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Тури до Лондона будуть доступнішими
Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Де гроші, там і наука
Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Берліну не сподобається "податковий рай"
Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.
Автор: Андрій Гурков