 ЄС та Великобританія домовилися щодо торговельної угоди | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.12.2020

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Економіка

ЄС та Великобританія домовилися щодо торговельної угоди

Досягнення домовленості щодо майбутньої торговельної угоди підтвердили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала угоду з Лондоном збалансованою

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала угоду з Лондоном "збалансованою"

Європейський Союз (ЄС) та Великобританія домовилися про умови майбутньої торговельної угоди, котра має регламентувати економічні відносини між Євросоюзом та Сполученим Королівством після завершення перехідного періоду після Brexit - з січня 2021 року. Про досягнення компромісу щодо угоди повідомили в четвер, 24 грудня, голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

За словами фон дер Лєян, досягнута угода є "справедливою" та "збалансованою", цитує агенція новин Reuters. На пресконференції голова ЄК назвала домовленість "солідним фундаментом" для подальших відносин між Євросоюзом та Великобританією. Ця угода гарантує справедливі конкурентні умови для підприємств обох сторін, а також передбачає співпрацю, серед іншого, в таких галузях як політика захисту клімату, енергетика та транспорт, сказала фон дер Лєян.

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на пресконференції також назвав досягнуту домовленість "хорошою угодою". За його словами, торговельний договір є хорошим для "всієї Європи", повідомляє інформагентство AFP. Джонсон запевнив, що його країна залишатиметься другом, союзником та "важливим ринком" для країн ЄС.

Борис Джонсон вважає угоду хорошою для всієї Європи

Борис Джонсон вважає угоду хорошою для "всієї Європи"

Джерело в британському уряді зазначило в коментарі AFP, що ця угода стала "найбільшою торговельною угодою", яку коли-небудь укладали обидві сторонами. 

Очікується, що британський парламент ратифікує угоду 30 грудня.

Складні переговори

Нагадаємо, Великобританія 31 січня 2020 року вийшла зі складу ЄС. Попри це до кінця поточного року вона залишилася членом єдиного ринку і митного союзу ЄС. За цей час сторони мали домовитися про торговельну угоду, яка запобігла б, зокрема,  запровадженню мит.

З літа й дотепер тривали переговори між Брюсселем та Лондоном з метою пошуку прийнятних для обох сторін компромісів щодо цієї угоди. Останнім часом головна суперечка точилася навколо питань щодо права на вилов риби риболовецькими компаніями ЄС в британських водах, а також умов конкуренції для британських компаній і компаній ЄС та контролю над виконанням майбутньої угоди.

Тепер для набуття чинності досягнутою угодою її з боку Євросоюзу мають схвалити уряди всіх 27 країн-членів ЄС. Німеччина, яка до кінця року головує в ЄС, вже скликала на 25 грудня зустріч послів країн-членів ЄС у Брюсселі, яка необхідна для початку процесу ратифікації.

Утім, ратифікувати угоду з боку ЄС до 31 грудня не встигнуть, а тому в Євросоюзі планують тимчасове застосування ​​угоди з 1 січня. А Європарламент зможе ратифікувати її вже на початку 2021 року.

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  • Де гроші, там і наука

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    Автор: Андрій Гурков


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