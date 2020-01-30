Brexit: переговори Великобританії та ЄС щодо торговельної угоди подовжать

Великобританія і Євросоюз не змогли остаточно домовитися про торговельні відносини після заершення перехідного періоду внаслідок виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit). Дедлайн, який визначили сторонам представники Європарламенту, сплинув у неділю, 20 грудня. Проте перемовини мають тривати і в понеділок, 21 грудня, про що повідомляють представники британського уряду. Однак Європарламент не зможе тепер ратифікувати угоду за спрощеною процедурою до кінця року.

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За словами учасників переговорів, вони проходять "складно" - сторони, як і раніше, мають "істотні розбіжності". За словами німецького євродепутата Девіда Макаллістера (David McAllister), якщо угода буде схвалена до кінця року, її можна буде застосовувати з 1 січня за особливою ​​тимчасовою процедурою, а ратифікація Європарламентом може бути здійснена пізніше. Про ці та інші варіанти сторони радитимуться в понеділок.

Найбільші розбіжності у Брюсселя і Лондона зберігаються насамперед за трьома пунктами: квотами на рибальство компаній ЄС в територіальних водах Великобританії, гарантіями на рівні умови конкуренції на ринку, а також механізмом вирішення спорів у разі порушення майбутнього договору. Якщо домовленості не будуть досягнуті, обидві сторони запровадять до кінця року митні збори. Оглядачі зазначають, що це матиме суттєві негативні наслідки для економіки обох сторін.

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У п'ятницю Європарламент почав готуватися до можливого Brexit без угоди: депутати проголосували за низку надзвичайних заходів у сфері рибальства, безпеки польотів та повітряного і наземного сполучення на випадок, якщо торговельна угода не буде досягнута.

Нагадаємо, Великобританія вийшла зі складу ЄС 1 лютого 2020 року, але до кінця цього року вона залишається учасницею внутрішнього ринку та митного союзу ЄС - за цей перехідний період сторони мали погодити двосторонню торговельну угоду.