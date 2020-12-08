 Великобританія і Канада підписали торговельну угоду | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.12.2020

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Економіка

Великобританія і Канада підписали торговельну угоду

Канада і Великобританія збережуть правила торгівлі, які діють між ЄС та Канадою. Згодом сторони мають намір укласти нову угоду.

Welthandel

Великобританія підписала з Канадою торговельну угоду, яка регулюватиме відносини у цій галузі між двома державами після того, як Сполучене Королівство вийде з внутрішнього ринку та митного союзу ЄС. Міністерка зовнішньої торгівлі Великобританії Елізабет Трасс у середу, 9 грудня, заявила про важливість цієї угоди, оскільки обсяг торгівлі між двома країнами складає близько 20 мільярдів фунтів стерлінгів на рік, інформує dpa.

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Умови угоди Канада і Великобританія погодили ще у листопаді цього року. Вона набуде чинності з 1 січня 2021 року. Згідно з угодою, продовжуватимуть діяти правила безмитної торгівлі між двома країнами, які діють і у торгівлі між ЄС та Канадою. Після 1 січня сторони мають намір укласти іншу торговельну угоду, яка поглибить співпрацю між ними.

Як відомо, з початком 2021 року завершується перехідний період після виходу Великобританії зі складу Євросоюзу, під час якого країна дотримувалася усіх норм і правил ЄС. Напружені переговори щодо торговельної угоди між Великобританією та ЄС досі тривають.

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