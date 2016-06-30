 Глава уряду Шотландії хоче незалежності від Лондона і обіцяє швидкий вступ до ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2020

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Глава уряду Шотландії хоче незалежності від Лондона і обіцяє швидкий вступ до ЄС

Очільниця шотландського уряду Нікола Стерджен не сумнівається у результатах референдуму про незалежність Шотландії та обіцяє швидкий вступ у ЄС. Для проведення голосування потрібна згода Лондона.

Голова уряду Шотландії Нікола Стерджен

Нікола Стерджен

Глава шотландського уряду Нікола Стерджен дотримується оголошеного нею раніше курсу на вступ Шотландії до ЄС. Після референдуму про незалежність вона "швидко поведе свій народ до Євросоюзу", запевнила Стерджен в інтерв'ю низці європейських ЗМІ, опублікованому у п'ятницю, 18 грудня. "Понад половина шотландців, згідно з останніми опитуваннями, прагне незалежності. Я впевнена, що шотландці на референдумі скажуть "так", - наводить слова Стерджен німецьке видання Die Welt.

Відразу після цього Шотландія подасть заявку на вступ до ЄС, і, на переконання Стерджен, "буде унікальним випадком швидкого здійснення такої процедури". Вступ Шотландії до ЄС не буде розширенням союзу, адже як частина Сполученого Королівства вона вже понад 40 років була його членом, пояснила Стерджен.

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Для проведення чергового референдуму про незалежність Шотландії потрібна згода Лондона. За словами глави шотландського уряду, якщо британський прем'єр Борис Джонсон не погодиться на це, вона готова домагатися голосування через суд. "Ми не допустимо блокування британським урядом демократії", - наголосила Стерджен. На даний момент Джонсон виступає категорично проти референдуму.

Нагадаємо, перше народне опитування щодо незалежності Шотландії, що є однією з чотирьох головних адміністративно-політичних частин Споліученого Королівства, відбулось у 2014 році. Тоді 55 відсотків шотландців виступили проти виходу зі складу Великобританії. Однак на референдумі щодо Brexit в червні 2016 року шотландці переважно голосували за те, щоб Великобританія залишилася в ЄС. У квітні 2019 року Стерджен оголосила про намір провести ще один референдум щодо незалежності. 

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