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Нікола Стерджен

Тема

Нікола Стерджен - шотландська політикиня.

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Докладно

Глава уряду Шотландії Нікола Стерджен

ШНП перемогла на виборах у Шотландії

ШНП перемогла на виборах у Шотландії

Глава уряду Шотландії Нікола Стерджен оголосила про перемогу Шотландської національної партії на виборах.
Політика8 травня 2021 р.
Борис Джонсон - проти нового референдуму про незалежність Шотландії

Джонсон про новий референдум у Шотландії: Раз на покоління

Джонсон про новий референдум у Шотландії: Раз на покоління

Прем'єр Великобританії стверджує, що референдуми не об'єднують країну, а тому мають відбуватися раз на покоління.
Політика3 січня 2021 р.
Голова уряду Шотландії Нікола Стерджен

Глава уряду Шотландії обіцяє швидкий вступ до ЄС

Глава уряду Шотландії обіцяє швидкий вступ до ЄС

Нікола Стерджен не сумнівається у результатах референдуму про незалежність Шотландії.
Політика18 грудня 2020 р.
Очільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен

Стерджен впевнена, що Шотландія здобуде незалежність

Стерджен впевнена, що Шотландія здобуде незалежність

За словами очільниці шотландського уряду Ніколи Стерджен, ідею незалежності зараз підтримує більшість жителів Шотландії.
Політика28 листопада 2020 р.
У Шотландії зробили безплатними гігієнічні продукти для жінок

У Шотландії зробили безплатними гігієнічні засоби для жінок

У Шотландії зробили безплатними гігієнічні засоби для жінок

Шотландія першою у світі закріпила на законодавчому рівні право жінок на отримання безкоштовних гігієнічних продуктів.
Суспільство25 листопада 2020 р.
Дим на місці залізничної аварії у Стоунхейвені

У Шотландії зійшов з рейок потяг: троє загиблих

У Шотландії зійшов з рейок потяг: троє загиблих

На сході Шотландії зійшов з рейок потяг. Унаслідок аварії загинули три людини, шестеро осіб ушпиталено.
Катастрофи12 серпня 2020 р.
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