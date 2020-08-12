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Нікола Стерджен
Тема
Нікола Стерджен - шотландська політикиня.
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Докладно
ШНП перемогла на виборах у Шотландії
ШНП перемогла на виборах у Шотландії
Глава уряду Шотландії Нікола Стерджен оголосила про перемогу Шотландської національної партії на виборах.
Політика
08.05.2021
8 травня 2021 р.
Джонсон про новий референдум у Шотландії: Раз на покоління
Джонсон про новий референдум у Шотландії: Раз на покоління
Прем'єр Великобританії стверджує, що референдуми не об'єднують країну, а тому мають відбуватися раз на покоління.
Політика
03.01.2021
3 січня 2021 р.
Глава уряду Шотландії обіцяє швидкий вступ до ЄС
Глава уряду Шотландії обіцяє швидкий вступ до ЄС
Нікола Стерджен не сумнівається у результатах референдуму про незалежність Шотландії.
Політика
18.12.2020
18 грудня 2020 р.
Стерджен впевнена, що Шотландія здобуде незалежність
Стерджен впевнена, що Шотландія здобуде незалежність
За словами очільниці шотландського уряду Ніколи Стерджен, ідею незалежності зараз підтримує більшість жителів Шотландії.
Політика
28.11.2020
28 листопада 2020 р.
У Шотландії зробили безплатними гігієнічні засоби для жінок
У Шотландії зробили безплатними гігієнічні засоби для жінок
Шотландія першою у світі закріпила на законодавчому рівні право жінок на отримання безкоштовних гігієнічних продуктів.
Суспільство
25.11.2020
25 листопада 2020 р.
У Шотландії зійшов з рейок потяг: троє загиблих
У Шотландії зійшов з рейок потяг: троє загиблих
На сході Шотландії зійшов з рейок потяг. Унаслідок аварії загинули три людини, шестеро осіб ушпиталено.
Катастрофи
12.08.2020
12 серпня 2020 р.
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