 Правляча партія оголосила про рекордну перемогу на виборах у Шотландії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Правляча партія оголосила про рекордну перемогу на виборах у Шотландії

Глава уряду Шотландії Нікола Стерджен оголосила про перемогу Шотландської національної партії на виборах. ШНП одержує 64 місця в шотландському парламенті.

Глава уряду Шотландії Нікола Стерджен

Глава уряду Шотландії Нікола Стерджен

На парламентських виборах у Шотландії перемогла правляча Шотландська національна партія (ШНП). З такою заявою у суботу, 8 травня, виступила глава цієї політичної сили та очільниця шотландського уряду Нікола Стерджен.

"Абсолютно ніхто не зміг передбачити масштаб та рекордний результат із яким ми перемогли на цих виборах", - зазначила вона.

ШНП без абсолютної більшості

Заява Стерджен пролунала незадовго до того, як усі голоси були підраховані, але вже було зрозуміло, що Шотландська національна партія стане найбільшою політичною силою у парламенті зі значним відривом від конкурентів і покращить свій результат у порівнянні з попередніми виборами. Невдовзі після цієї заяви виборча комісія у Единбурзі повідомила, що ШНП, за попередніми даними, одержує 64 місця в шотландському парламенті.

Водночас партії, яка виступає за незалежність Шотландії від Великобританії, не вдалося отримати абсолютну більшість мандатів - для цього потрібно 65. Однак у цьому питанні її можуть підтримати шотландські Зелені, які також прагнуть відокремлення від Лондона. Зелені, за даними виборчої комісії, здобувають вісім мандатів. Консерватори - 31.

Читайте також: Джонсон відмовляє Шотландії в новому референдумі, каже "раз на покоління"

Стерджен вимагає референдуму про незалежність

Також глава уряду Шотландії повторила свою вимогу до Лондона дозволити провести референдум щодо незалежності від Великобританії. За словами Стерджен, прем'єр-міністр Борис Джонсон вестиме "боротьбу із демократичними устремліннями шотландського народу", якщо він намагатиметься заблокувати голосування.

"Ви не досягнете успіху. Людьми, які можуть вирішувати майбутнє Шотландії, є лише шотландці", - звернулася вона до Джонсона.

Дивитись відео 25:50

Scoxit після Brexit? Прагнення незалежності в Шотландії - "Європа у фокусі" (03.05.2021)

Також за темою

UK Premier Johnson zu Brexit-Verhandlungen

Джонсон відмовляє Шотландії в новому референдумі, каже "раз на покоління" 03.01.2021

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон стверджує, що референдуми не мають об'єднавчої сили для країни, а тому повинні відбуватися раз на покоління.

Schottland | Edinburgh Airpot

Шотландцям дозволили їздити країною і зустрічатися надворі 16.04.2021

У Шотландії дозволили приватні зустрічі надворі у компанії до шести осіб. Також у країні невдовзі мають запрацювати магазини й спортзали.

UK Schottland l Frühjahrskonferenz der SNP - Nicola Sturgeon

Глава уряду Шотландії хоче незалежності від Лондона і обіцяє швидкий вступ до ЄС 18.12.2020

Очільниця шотландського уряду Нікола Стерджен не сумнівається у результатах референдуму про незалежність Шотландії та обіцяє швидкий вступ у ЄС. Для проведення голосування потрібна згода Лондона.

Реклама

Докладно

Берлін, травень 1945 року

Останні дні гітлерівської Німеччини очима німців

Що робили, думали, чого боялися й очікували німці на початку травня 1945 року? Ось свідчення очевидців.  

МВФ поки не даватиме позик Україні

МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу

Поки що МВФ обмежується подальшими переговорами з українською стороною, наголосили в фонді.  