Правляча партія оголосила про рекордну перемогу на виборах у Шотландії

Глава уряду Шотландії Нікола Стерджен оголосила про перемогу Шотландської національної партії на виборах. ШНП одержує 64 місця в шотландському парламенті.
На парламентських виборах у Шотландії перемогла правляча Шотландська національна партія (ШНП). З такою заявою у суботу, 8 травня, виступила глава цієї політичної сили та очільниця шотландського уряду Нікола Стерджен.
"Абсолютно ніхто не зміг передбачити масштаб та рекордний результат із яким ми перемогли на цих виборах", - зазначила вона.
Заява Стерджен пролунала незадовго до того, як усі голоси були підраховані, але вже було зрозуміло, що Шотландська національна партія стане найбільшою політичною силою у парламенті зі значним відривом від конкурентів і покращить свій результат у порівнянні з попередніми виборами. Невдовзі після цієї заяви виборча комісія у Единбурзі повідомила, що ШНП, за попередніми даними, одержує 64 місця в шотландському парламенті.
Водночас партії, яка виступає за незалежність Шотландії від Великобританії, не вдалося отримати абсолютну більшість мандатів - для цього потрібно 65. Однак у цьому питанні її можуть підтримати шотландські Зелені, які також прагнуть відокремлення від Лондона. Зелені, за даними виборчої комісії, здобувають вісім мандатів. Консерватори - 31.
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Також глава уряду Шотландії повторила свою вимогу до Лондона дозволити провести референдум щодо незалежності від Великобританії. За словами Стерджен, прем'єр-міністр Борис Джонсон вестиме "боротьбу із демократичними устремліннями шотландського народу", якщо він намагатиметься заблокувати голосування.
"Ви не досягнете успіху. Людьми, які можуть вирішувати майбутнє Шотландії, є лише шотландці", - звернулася вона до Джонсона.